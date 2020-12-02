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港聞二

李家超：再犯率比判囚者低 被捕少年宜警司警誡

【明報專訊】特首林鄭月娥在今年《施政報告》特別提及，如果被捕的青少年有悔意，警方可考慮以警司警誡或簽保守行為處理，他們不會被留案底。保安局長李家超表示，根據過往數字，接受警司警誡的青少年再犯率是6%至9%，較被判入獄的年輕人再犯的比率低，認為警司警誡是合適做法。不過，熱血公民鄭松泰質疑，警方會否透過警司警誡向青年「套料」作其他用途。

鄭松泰質疑透過警誡「套料」

李家超昨在立法會保安事務委員會交代施政報告的相關政策。熱血公民鄭松泰質疑，青少年接受警司警誡，會否被警方「套料」作其他用途，要求當局說明清楚。李反駁稱，「正正就是這一類說話，導致我們青少年，在迷惘之中繼續犯錯，如果他們誠心悔意（承認）犯錯，其實我們不去考慮套唔套料的問題」。李其後回應議員黃定光提問時補充，涉案年輕人需要承認犯錯，但警方不會強迫他們提供資料。

工聯會麥美娟憂「愛你變成害你」，讓年輕人以為年輕犯錯毋須負責，或被「不懷好意」的人利用他們繼續犯法。李家超表示，過去一年的案件，有青年受朋輩壓力下違法，或因不做會被排斥，他認為若他們有悔意、承認錯誤，是情有可原，應給予改過自新的機會。

另外，李家超說，《港區國安法 》實施後扭轉了過去一年肆意鼓吹港獨和嚴重暴力的亂局，社會大致回復穩定，但安全風險仍然存在，認為不能掉以輕心。

明報記者

（反修例風暴）

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