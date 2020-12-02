披露方國珊選舉開支捐贈者 林卓廷查冊遭私隱署質疑目的違例

公署接投訴 促删資料

稱是否違私隱例未有定論

私隱專員公署回覆，早前接獲一宗使用公共登記冊的投訴個案，正按既定程序跟進。就投訴是否涉違反《私隱條例》，公署現時未有結論。公署續稱，基於《私隱條例》保密原則，現未能透露詳情及評論。

林卓廷10月11日舉行記者會，指控方國珊申報260多萬元選舉開支，其中80%沒單據，他透過查閱土地註冊處資料，顯示一名捐贈者的地址及姓名與方關係密切，並在記者會上公開查冊所得物業資料。

不過，私隱署上月25日向林卓廷發信，稱收到方國珊的投訴，指林在記者會上，公開披露捐贈者及物業持有人的個人資料，令該捐贈者受到起底及滋擾，希望林卓廷盡快刪除上載至網絡平台的記者會片段。

公署信中亦表示，林卓廷早前使用土地登記冊資料的主要目的，非針對該物業的業權事宜，或用以防止秘密或有欺詐成分的物業轉易，認為查冊「看來與土地註冊處當初提供查冊的目的並無直接關係」。

林卓廷昨表示，查冊為確保選舉公平、公開和誠實，查閱該名捐贈者的地址符合《土地註冊條例》弁言所指確定土地財產的方法，質疑公署指其查冊目的違反《土地註冊條例》，是意圖大幅收窄查冊機制應用範圍，將來可用同一理由禁止傳媒查閱，「如果車牌不能查，物業不能查，公司註冊不能查，我們以後如何監察社會上可能出現的醜聞 ，一些壞分子千絲萬縷的人脈關係？」