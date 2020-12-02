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指申領津貼屢遭刁難拖數 區議員：5毫膠袋徵費被追聲明交代

【明報專訊】今屆區議會上任一年，有現任議員投訴，不少議員向民政處申領實報實銷津貼時屢遭「拖數」，沙田區議員丘文俊表示，上屆憑單申領，一般2至3周便取到款項，但現時7月提出的申請，至今逾4個月都未收到。丘又稱過程屢遭刁難，如購物單據上一項5毫子的膠袋徵費，也被追問及需填報聲明交代原因。他個人已被「拖數」10多萬元，有議員更被拖20萬元，「幾乎要破產」。

丘文俊表示，政府對今屆區議員的申領開支的程序「煩到嘔」，以他7月份開新議辦，去電器店購置幾部電腦，因物品多故索取膠袋盛載，單據上有5毫膠袋費項目，結果遭民政處追問，買電腦附送滑鼠，單據上價值是0元，又遭民政處追問原因，要簽聲明解釋。議員購置物品，民政處會追問是用現金或是信用卡付帳，如用信用卡，議員是否持卡人，使用時有沒有積分優惠等。丘表示申領程序繁瑣，7月的項目至今未收錢，以每月拖4月萬元計，3個月已12萬元。他說議員也需要現金周轉出糧予職員，稱有議員被拖數20萬，不滿政府的做法。

徐英偉：不越權 很多事可做

另外，民政事務局長徐英偉昨出席商台節目《在晴朗的一天出發》，他稱，「看到（區議員）並非有心與政府溝通」，認為有區議員不明白區議會定位，故或會越權，呼籲區議會「無謂太政治化、講到他們被逼害，很多時候我們願意配合，只要不越權，很多事情都做到」。他表示，討論議題符合區議會職能，並非主觀決定，會諮詢政策局及法律意見，並非「唔啱聽」就不處理。

南區區議員袁嘉蔚致電節目提問，質疑為何過往區議會亦有討論全港議題，例如去年深水埗區議會曾討論修訂《逃犯條例》，但她今年提出討論南區警方如何對待精神無行為能力人士個案，卻被指違反《區議會條例》第61條。

回應上屆准全港議題

「政府想了解會提出討論」

徐稱，區議會是諮詢架構，如政府希望了解地區看法會提出討論，但區議會本身應討論地區問題；若只加「南區」兩字去討論全港政策議題，便需問政策局、法律意見再確認。

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