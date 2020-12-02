DR美容奪命 施針女醫誤殺罪成 陪審團一致裁定 被告今午求情

39歲被告麥允齡（圖）被控於2012年10月10日在香港，連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。法官將於今天下午聽取被告求情，其間被告須還押。

同案兩被告分別囚10年12年

歷8年結案 警：終還死者公道

有警方調查人員對歷時8年的案件告終表示「放下心頭大石」，又憶起當初調查因DR集團的不合作變得困難，現在總算還死傷者一個公道。

死者器官衰竭不治

控方：療程仍在試驗階段

控罪指出，被告身為正式註冊醫生，代表DR集團向死者施用一項名為CIK療程的產品時，沒有採取合理謹慎的安全措施，包括沒確保相關血製品是由合資格者和實驗所配製、沒確保血製品在使用前不受污染，以及未有在療程前向死者披露療程的風險等，違反謹慎責任。

另兩病人永久傷殘

控方案情指，被告案發時受僱於DR集團，在2012年10月3日為死者施以療程，但死者於4小時後不適，及後被驗出受「膿腫分枝桿菌」感染而出現敗血性休克，最終因多重器官衰竭不治。該療程本屬治癌療法，仍在臨牀試驗階段，須在專家監督下進行。

事件中另有兩名病人黃鳳群及王靜波，接受療程後不適，前者須截兩小腿及4根手指保命，後者亦永久傷殘。

麥允齡於2017年與同案被告DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠一同被控誤殺罪受審，周及陳受審百日後被裁定誤殺罪成，分別判囚12年及10年，但麥允齡則未能達成有效裁決。

【案件編號：HCCC437/15】