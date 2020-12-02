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「斬件寄畀你」勒索狗主 無業男囚16月

【明報專訊】24歲男子涉嫌將被人偷走的貴婦狗藏在寓所內，並恐嚇狗主交出4萬元，否則將小狗「斬件分開寄畀你」。男子早前承認一項勒索罪，昨於西九龍裁判法院被判囚16個月。裁判官批評被告利用事主對寵物的關愛獲利，行為可恥，又稱寵物擁有生命，本案比起其他用財物勒索物主的案件更嚴重，判刑須具阻嚇性。

辯方稱為5000元報酬犯案

被告劉子杰報稱無業，辯方透露他曾是菜檔檔販。辯方求情時指出，本案另有一名在逃的幕後主腦，被告遭誤導以為客人委託寄養涉案貴婦狗，從不知偷狗一事。辯方又稱，被告因主腦提供5000元報酬而勒索事主，犯案只因一時貪念。

案情指，女事主X是深水埗一間雜貨店東主，經常把8個月大的貴婦狗「Coffee」帶到店內，她於今年9月5日凌晨發現愛犬不知所終。閉路電視片段顯示，有人當時把狗帶走。

3日後，X從facebook收到「Coffee」的照片，對方開價4萬元贖金。後來，X收到WhatsApp信息，對方催促她付款，稱「點呀要幾耐？你銀行有錢我知道的」、「你再拖我斬件分開寄比（畀）你」。至9月11日，被告帶貴婦狗外出時被捕，狗沒有受傷迹象。被告在警誡下承認，他在越南籍男子「阿大」（音譯）的指示下接管小狗，並且向事主發勒索信息。

【案件編號：WKCC3089/20】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 貴婦狗 勒索

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