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防賄例拒擴至特首 林鄭：肯定不是無王管

【明報專訊】特首林鄭月娥早前接受傳媒訪問時表示，任內不會將《防止賄賂條例》（下稱《條例》）第3、8條適用範圍擴大至特首，被指有違競選承諾。她昨表示，《條例》其他條文部分亦適用於特首，「行政長官肯定不是『無王管』」。有法律學者表示，現時《條例》涵蓋特首的條文當中，要求證明特首收受利益是為換取其「作為或不作為」，變相多了灰色地帶，「很難直接證明該人給你錢，是為了獲取什麼利益」。

《條例》第3條列明，若未獲特首許可而索取或接受利益，即屬犯罪；第8條則列明若無合法權限或合理辯解，向政府部門等人員提供利益，即屬犯罪。兩條例現時不涵蓋特首。

稱特首有不妥 中央會採適當行動

林鄭昨出席行會前見記者，她強調特首「肯定不是無王管」，稱香港有很多法律都適用於特首，包括《條例》其他條文、以至普通法有關公職人員罪行；但認為第3、8條相當複雜、有困難，可能影響特首憲制地位，故餘下一年多任期不會視之為優先工作。林鄭又稱，若中央看到特首有不妥當的行為，會採取適當行動，但不能代中央政府說會以什麼形式進行。

現時《條例》適用於特首的條文，包括第4、5及10條（見表）。前特首曾蔭權2017年被控涉貪是引用第4條，惟經歷兩次審訊，陪審團仍未能得出大比數結論而需解散，曾蔭權最終因「公職人員行為失當」罪成入獄。最後終院裁定曾蔭權上訴得直、撤銷定罪。

學者：不擴例難證換取利益

港大法律學院首席講師張達明稱，任何人都不能向一般公務員給予金錢或利益、毋須證明利益輸送；他稱曾蔭權案反映現時易有灰色地帶，需證明曾蔭權收受深圳東海花園的豪華裝修，是與其「作為或不作為」有關。張達明認為，現時《條例》第3、8條若不擴展至特首，難以證明向特首提供金錢等是為換取利益，「為何公務員就不能（收受利益），特首理應比白更白，反而實際（法例）上卻似乎不是？」

另外，林鄭另被問及公職人員宣誓事宜，對於教育界應否宣誓，她稱未有定論，但「學校」亦包括官校，職員均為公務員，政府已計劃要求公務員宣誓。

拒宣誓公僕應否解僱

聶德權：要處理這問題

公務員事務局長聶德權昨稱，若現職公務員拒簽署或宣誓，會令人質疑是否願承擔基本責任及要求，「升遷一定受影響」，至於會否解僱，他稱有人會質疑若連簽聲明都拒絕，是否適宜續留在公務員團隊，「我們要處理這個問題」。

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