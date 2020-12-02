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港聞二

聽障生襲警判入更生中心 還押前喊「媽！生日快樂！」

【明報專訊】去年9月15日「國際民主日」港島遊行演變成衝突，20歲聽障男學生被指在港鐵銅鑼灣站外搶奪警員的胡椒噴霧，雙雙倒地令警員受傷，早前被裁定一項襲警罪成，昨日在東區裁判法院被判入更生中心，保釋等候上訴的申請遭駁回。裁判官鄭紀航判刑時強調，為保護警員免受違法行為攻擊及阻撓，判刑須具阻嚇力。

被告羅鎮傑（20歲）被控於去年9月15日在銅鑼灣港鐵站軒尼詩道C出口外襲擊執行職務的警員X。羅昨被押解離庭前向公眾席大叫：「媽！生日快樂呀！」其母向他揮手道別及落淚，一眾支持者高呼「撐住呀」。

辯方求情稱，被告患有讀寫障礙及過度活躍症，其中學校長在求情信中形容他受教，雖成績稍遜，仍努力追趕，不會因聽障而自暴自棄。裁判官得悉被告在中學文憑試的成績後反問：「努力到得3科考1（級），其他唔及格？」

官質疑校長被告母親求情說詞

辯方續稱，被告母親讚他順從乖巧，在她生病時會煲粥給她，是一個好孩子。鄭官聞言謂：「一般母子之間都係咁樣相處㗎啦。」

鄭官判刑時稱，為保障警員執勤時免受違法行為的攻擊及阻撓，須判處阻嚇力刑罰，由於被告的社會心理功能不適合勞教中心，故判他入更生中心，最後寄語他從此要洗心革面，改過自新。

【案件編號：ESCC291/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕更生中心 襲警 聽障青年 反修例運動

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