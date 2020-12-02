6人改控串謀暴動 控方稱憑證物、短訊等推斷

6名被告依次為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人否認於去年9月28日至10月1日，在香港串謀其他身分不詳的人參與暴動。控方另加控一項串謀非法集結的交替控罪。

控方：WhatsApp曾提參與示威

單位附近常有示威

控方開案陳辭稱，去年9月28日及10月1日的集會遊行均演變成激烈衝突。去年10月1日凌晨，警方持搜查令，搜查第六被告沈卓勤經Airbnb租用的銅鑼灣人和悅大廈一單位，當時首5名被告正在睡覺，沈不在場。警方在5人的背包內找到防毒面具、電筒、點火器等，並在屋內發現32個玻璃樽、100條布條、5罐白電油等可用作製作汽油彈的物品，又在首被告張浩輝的銀包找到購買白電油的單據。

控方續稱，警方檢查各被告電話時，發現次被告胡凱富與第三被告陳子斌的WhatsApp對話中，提及參與示威活動，並攜帶電油、樽和毛巾等信息；陳的社交媒體信息另有汽油彈的製造方式、用途等。由於沈卓勤租用的單位地點接近常有示威活動的位置，內有汽油彈原料，另外5名被告的背包中也有示威者常用物品，控方推斷各人有參與或準備參與暴動；而胡及陳的對話屬「推動串謀暴動的聲言」，故認為各被告有串謀暴動。

警否認同僚說「再郁打爆你頭」

負責當日指揮搜查的督察黃遠司供稱，當日收到線報，以大鐵槌破門進入涉案單位。首被告代表大律師盤問時稱，破門後有持槌警員曾向屋內人稱「再郁打爆你個頭」，黃說不同意。

控方欲改開案陳辭申押後官斥嘥時間限半小時處理

案件原定前日開審，惟因控方申請修訂控罪而押後，主審法官沈小民一度炮轟控方：「你哋話晒事。」昨午控方因須修改開案陳辭，欲再申請押後，遭沈官再斥「而家法庭嘅時間咪畀你嘥晒，噚日已經一日啦」，結果控方只獲半小時處理。案件今續。

【案件編號：DCCC908、918/19】

（反修例風暴）