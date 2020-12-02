6人改控串謀暴動 控方稱憑證物、短訊等推斷

【明報專訊】去年國慶日，警方在銅鑼灣一個經旅遊住宿租賃平台Airbnb租用的單位內搜出白電油等，房內5人及男租客先後被捕。6人原面對同一項串謀縱火罪，控方昨日在區域法院正式改控各人一項串謀參與暴動罪，各被告不認罪受審。控方憑單位地址、單位內物品及部分被告的背包物品，加上其中兩名被告的文字通訊中提及攜電油等參與示威，推斷各被告有串謀參與暴動。
6名被告依次為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人否認於去年9月28日至10月1日，在香港串謀其他身分不詳的人參與暴動。控方另加控一項串謀非法集結的交替控罪。
控方：WhatsApp曾提參與示威
單位附近常有示威
控方開案陳辭稱，去年9月28日及10月1日的集會遊行均演變成激烈衝突。去年10月1日凌晨，警方持搜查令，搜查第六被告沈卓勤經Airbnb租用的銅鑼灣人和悅大廈一單位，當時首5名被告正在睡覺，沈不在場。警方在5人的背包內找到防毒面具、電筒、點火器等，並在屋內發現32個玻璃樽、100條布條、5罐白電油等可用作製作汽油彈的物品，又在首被告張浩輝的銀包找到購買白電油的單據。
控方續稱，警方檢查各被告電話時，發現次被告胡凱富與第三被告陳子斌的WhatsApp對話中，提及參與示威活動，並攜帶電油、樽和毛巾等信息；陳的社交媒體信息另有汽油彈的製造方式、用途等。由於沈卓勤租用的單位地點接近常有示威活動的位置，內有汽油彈原料，另外5名被告的背包中也有示威者常用物品，控方推斷各人有參與或準備參與暴動；而胡及陳的對話屬「推動串謀暴動的聲言」，故認為各被告有串謀暴動。
警否認同僚說「再郁打爆你頭」
負責當日指揮搜查的督察黃遠司供稱，當日收到線報，以大鐵槌破門進入涉案單位。首被告代表大律師盤問時稱，破門後有持槌警員曾向屋內人稱「再郁打爆你個頭」，黃說不同意。
控方欲改開案陳辭申押後官斥嘥時間限半小時處理
案件原定前日開審，惟因控方申請修訂控罪而押後，主審法官沈小民一度炮轟控方：「你哋話晒事。」昨午控方因須修改開案陳辭，欲再申請押後，遭沈官再斥「而家法庭嘅時間咪畀你嘥晒，噚日已經一日啦」，結果控方只獲半小時處理。案件今續。
【案件編號：DCCC908、918/19】