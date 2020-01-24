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CCTV片現閃光 警稱周梓樂墮樓反射 鑑證專家下周出庭 做實驗佐證閃光來源

【明報專訊】終年22歲科大學生周梓樂的死因研訊昨踏入第12天，庭上播放去年11月3至4日富康花園及尚德停車場A一帶拍攝到周梓樂身影的閉路電視片段，其中一段拍攝到，於11月4日凌晨約1時02分，二樓停泊車輛上方出現一下閃光，該處對下為多名證人稱發現周梓樂倒臥位置。重案組偵緝警員作供稱，相信閃光是周墮樓時，由他身上反射出來；死因研訊主任則說，將有鑑證專家出庭做實驗以佐證閃光來源。

閃光對下 脗合周倒卧位置

根據片段，周梓樂於11月4日零時27分獨自由富康花園經天橋進入尚德停車場A，其間周多次在停車場二樓高層來回走動，不時低頭看手機，而最後拍攝到其身影是在1時01分，他由二樓高層走上三樓。二樓一支鏡頭（編號C30）在畫面時間1時02分24秒，拍攝到停泊私家車上方出現一下閃光。該處對下為早前多名證人供稱發現周梓樂受傷位置。

負責處理閉路電視片段的東九龍總區重案組3A隊偵緝警員魏冠傑供稱，閃光相信是周由3樓墮下時由他身上反射出來。研訊主任補充，該處車輛上方有兩支光管，下周會有鑑證專家出庭做實驗，協助陪審團理解閃光來源。

片段另見兩人翻矮牆 一人踏空

畫面顯示，凌晨1時01分停車場三樓矮牆後方有煙冒出，又有疑似雷射光束出現。及後，兩名男子事發前後均試圖跨過3樓矮牆，當中一名藍衫男子凌晨12時52分以雙手撐起身體，一腳躍上矮牆，向下望後離開；另一白衫男子凌晨1時59分、即事發約一小時後跨越同一幅矮牆。白衫男疑因雙腳踏空險些跌下，他及時捉緊牆身，再爬回三樓。

庭上昨讀出3名證人的書面供辭，包括停車場及富康花園保安，以及時任科大學生會臨時外務副主席梁銘軒。梁的供辭提到，當晚有一名學生會成員向他展示一張事發現場的照片，相中有一個銀包，內有科大學生證，姓名是「周梓樂」及有一張大頭相。

梁銘軒翌日（5日）到醫院深切治療部探望周，他說當時周昏迷，頭部變形，面部三分之一、尤其右臉有瘀血，周明顯吃力地喘氣。梁又說，雖然見過周梓樂學生證上大頭相，但無法認出病牀上的人。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第12天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕尚德停車場 閉路電視片段 科大學生墮樓 周梓樂 反修例運動

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