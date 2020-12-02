動物墮斃案不起訴 倖存貓新主覆核 指律政司檢控期過後公布決定 公眾失提控權利

質疑違基本法及公眾期望

申請人為彭樂詩（譯音）；答辯人為律政司刑事檢控專員。彭在申請書中指出，深井豪景花園今年2月14日發生動物虐待事件後，警方曾持手令到涉事單位調查，同月17、18日，一名中學男教師及其任職商人的男友分別到警署協助調查。今年9月2日，律政司以證據不足以達成合理定罪，經過客觀及專業衡量下，決定對該兩男子不提證供起訴。

9月領養 稱有足夠利害關係興訟

9月3日，彭與男友到愛護動物協會領養一頭英國短毛貓Potter，並獲告知該貓為深井懷疑虐待動物案中的倖存者。兩人發現Potter在人身邊會感憂慮，連對玩具棒也顯得害怕。彭在申請書中表示，作為Potter的主人，她認為自己有足夠利害關係提出訴訟，期望為Potter尋求公道，亦希望保障曾經或日後受害的動物。

申請書引述漁護署提供的數字稱，於2018年、2019年、截至2020年6月30日懷疑虐畜舉報個案分別達368、288、150宗，但檢控的分別有27、29及5宗，檢控率不足3%。申請人擔心本案不作檢控決定，會對日後案件的肇事者亦不受法律制裁，助長虐待動物。

申請書又稱，本案涉及違反《防止殘酷對待動物修例》罪行，只屬簡易程序罪行，並須於6個月內檢控，但答辯人卻在該期限後才宣布不提控，此舉除違反公眾對律政司須遵從《檢控守則》的合理期望，亦違反了基本法第35條保障巿民可向法院提控的權利，故申請人要求法庭宣布答辯人不檢控的決定屬不合法及不合理。

【入稟編號：HCAL 2346/20】