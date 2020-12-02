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訂飲品送8警署拖數 「反黑王sir」涉冒警被拘

【明報專訊】飲品代理公司負責人去年8月收到自稱「反黑組王sir」落單，購買總值4.42萬元飲品，並按要求送到8間警署，涉及10張訂單，均有簽收證據。「王sir」事後一直沒有付款，公司負責人阿風（化名）多次追討，對方以各種藉口拖延。阿風昨與民主黨尹兆堅到葵涌警署報警，警方晚上表示拘捕一名39歲男子，涉嫌冒警及以欺騙手段取得財產。

荃灣警區助理指揮官（刑事）吳德南署理警司表示，涉事飲品批發公司店主去年8月收到一名男子電話，對方報稱為警務人員，要求買飲品並送到不同警署，店主遂在8月15至27日，將340箱飲品分10批送到8間警署，有警方人員接收。該男子其後以工作忙碌、會計部未批出支票等理由不付款。

吳稱店主只見過該男子一次，他並無展示委任證或交代名字及編號，荃灣警區重案組調查後鎖定疑犯，確定他不是警務人員，昨晚6時半在荃灣區拘捕39歲黃姓男子，他報稱食品銷售推銷員，將被通宵扣查。

警指有人欲捐飲品 疑犯代辦吞款

警方調查後，發現有人欲捐贈飲品給警務人員，並與疑犯接洽。吳德南說，該名捐贈者確認將飲品總值的4.42萬元交給疑犯，疑犯並無將費用轉交店主，涉嫌侵吞全數款項。

阿風昨與尹兆堅到葵涌警署報警，他稱該名「王sir」去年8月先後多次透過WhatsApp訂飲品，並要求在8月15、16、23及27日分別送到8間警署，包括中環警署、新界南交通總部、山頂警署、大埔警署、牛頭角警署、東九龍交通部、長沙灣警署及觀塘警署，其中新界南交通總部和山頂警署有兩次送貨訂單，共涉10張訂單，總值4.42萬元。

阿風稱「王sir」一直沒有付款，藉故拖延，如聲稱忙碌、未呈上單等。他說「王sir」準確列出8間警署的收貨地點及警署聯絡人，司機送貨到警署，均有簽收證據，又稱過去一直容忍對方欠款只是「畀面」，但受疫情影響，他的公司確實有經營困難，遂向尹兆堅求助。

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