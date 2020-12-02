警察遊樂會再遭擲汽油彈 物資貨車焚毁 警追緝3男

昨凌晨1時13分，太子警察體育遊樂會停車場一輛密斗貨車起火，火勢猛烈冒出濃煙及傳出爆炸聲，消防趕至將火救熄，事件中無人受傷。

現場留有玻璃碎片，焚毁的貨車屬警方運送物資之用。消息稱，警方翻看閉路電視片段後，發現3名男子曾到警察遊樂會後山位置，向遊樂會投擲共9枚汽油彈，逞兇後往大埔道方向逃去。

兜截拘藏胡椒噴霧青年 料無關案件

警方接報後於附近兜截，在深水埗石硤尾街與福榮街交界，拘捕藏有一支胡椒噴霧的黑衣青年。被捕男子18歲姓何，報稱IVE學生，涉藏有違禁武器被捕，案件交深水埗警區重案組第2隊跟進。據了解，警方調查後相信何男沒參與投擲汽油彈，正調查他深宵攜帶胡椒噴霧外出原因。何昨晚獲准保釋候查，須於1月上旬向警方報到。

警方正追緝3名涉案男子，其中一人案發時穿白色長袖外套、黑色短褲，蓄陸軍裝髮型，揹黑色背包和戴口罩；另一人則戴黑色帽，肥身材，穿長袖衣服、短褲及運動鞋，最後一人身穿淺色長袖衣服、黑色短褲及帶側揹袋。

翻查資料，警察體育遊樂會今年3月31日亦曾遭人投擲4枚汽油彈，當時無人受傷。