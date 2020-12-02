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維園關閉14天 工展會或受影響

【明報專訊】本港新冠病毒第四波疫情嚴峻，政府再收緊防疫措施，規定所有公共娛樂場所由今日起關閉14天，包括銅鑼灣維多利亞公園。據了解，原定本月12日至明年1月4日舉行的第55屆工展會可能取消。負責舉辦工展會的中華廠商聯合會昨在網頁稱，由於工展會選址的維園屬於《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》表列場所之一，因此工展會將受影響。

廠商會表示，明白業界現正處於十分艱難的時刻，工展會舉辦與否關乎數百個展商及近萬人生計，但防控疫情亦是關乎整個社會福祉，因此廠商會正加緊與相關政府部門商討合適安排，一有消息會盡快公布。

廠商會行政總裁楊立門上月初曾在專欄表示，工展會是港人的集體回憶，但今年初爆發的疫情至今未退，廠商會今年已先後取消多個展覽會，不能不盡力保住「重中之重」的工展會；但7月爆發的第三波疫情令工展會籌辦工作一度陷於停頓，至10月初才重啟籌備的工作。他亦表示，在疫情下舉辦工展會，廠商會將「不惜工本加強場內的衛生和防疫措施」，加上當局不容許進場的人除下口罩，所以場內將不設有任何試飲試食。

除工展會受影響外，一再受疫情影響，延至原定本月16日在灣仔會展舉行的香港書展，早前亦因應第四波疫情而再次延期至明年7月。

（疫情第四波）

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