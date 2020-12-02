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港星旅遊氣泡押後明年 月底檢視安排

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情惡化，港府與新加坡兩地政府昨決定，推遲旅遊氣泡至明年啟動，並於本月底檢視有關安排。有航空業工會表示，啟動旅遊氣泡的日子無期，憂慮農曆年前若未能推出，加上疫情嚴峻，航空產業鏈下的行李處理、機場貴賓室、餐飲、零售等，與旅客有直接接觸的範疇將是高危行業，隨時有可能裁員。

旅遊氣泡原定11月22日啟動，港府發言人表示，兩地政府於11月21日公布旅遊氣泡延期後，一直密切留意雙方的疫情發展，但鑑於本港疫情嚴峻，源頭不明個案迅速增加，兩地政府遂決定再延遲旅遊氣泡的啟動日期，若旅客已預訂本月的專屬航班，可聯絡相關航空公司，並按個人情况調整行程。

民航工會憂裁員未見底 導遊工會：對業界沒影響

民用航空事業職工總會主席李永富表示，旅遊氣泡公布後反應熱烈，業界視之為曙光，但現時未知農曆新年前能否重推，加上第四波疫情嚴峻，他擔心，裁員、停職留薪等情况仍「未見底」。他說，疫情下只有與貨運相關的範疇受影響較少；直接與旅客接觸的範疇例如行李處理、機場貴賓室、餐飲、零售等屬高危，隨時有可能裁員或停薪留職，但他認為，航空業一向不易請人，有意裁員的公司亦要考慮航空業復蘇後的人手需要。旅遊業外遊領隊及導遊工會總幹事湯劍生表示，旅遊氣泡以商務客為主，旅行團只佔極少數，因此業界一直沒期望，故延遲啟動對業界沒影響。

（疫情第四波）

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