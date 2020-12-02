限聚取消本地團宗教豁免 婚禮股東會限20人

違限聚罰款 行會支持陪數提升

政府表示，行政會議昨早會議上通過《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）修訂，以收緊群組聚集的規定。行會亦原則上支持就違反相關規例規定提高罰則，應以倍數提升，以達至所需阻嚇力。

姚思榮倡延長本地團旅客200元津貼

旅遊界立法會議員姚思榮表示，本地團可幫助較小規模的旅行社，但對中型、大型旅行社未能有太大幫助，只是「有好過無」。他說，舉辦合資格本地團的旅行社在「綠色生活本地旅遊鼓勵計劃」下，可獲每名旅客200元津貼，申請日期至明年3月，他認為若政府取消本地團限聚豁免的安排持續，應延長申請200元津貼的限期。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，舉辦本地團對業界幫助不大，但可令員工「有工開」，取消豁免有如「最後一根稻草」，令業界看不到希望，或有部分旅行社會結業。他認為，本地團有做防疫措施，旅遊巴也只能坐一半滿，比公共交通工具做得更好，不明白政府為何要取消本地團豁免。

旅遊促進會：取消豁免如「最後稻草」

旅遊業外遊領隊及導遊工會總幹事湯劍生表示，若團數足夠，導遊每一團收入約有500至600元，算可賺到基本生活費；取消限聚令豁免後，導遊再次完全沒有收入，或只好轉行，但他說，現時轉行亦不容易，有僱主會擔心導遊「做唔長」而不聘請，縱使獲聘都會被壓價。

（疫情第四波）