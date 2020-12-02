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稱「灣區就業」非送走人才 青年可回流

【明報專訊】上周四《施政報告》公布翌日，創科局及教育局召開記者會解說新政策，不過當日集中關注通識科改革，其後創科局長薛永恒忍不住「搶咪」邀請記者向他發問創科的內容，被外界戲稱他「求關注」。薛永恒昨解釋，他當日感到無奈，認為創科是高增值行業，亦是全世界轉型方向，若行業做得好將是香港的未來，年輕人的出路。

薛永恒比喻，創科是一場「接力賽」，由基礎科研、應用科研、原型製造、生產流程、專業推廣、上市集資等環環相扣，香港在當中多個領域有優勢，如基礎科研、專業服務、上市集資等；而大灣區其他城市則可憑其優勢補足整場接力賽。因此局方今年聯同勞福局推出「大灣區青年就業計劃」，其中有約400個名額撥予創科職位，並要求青年一半時間在港、另一半在大灣區工作，讓青年可綜觀整場接力賽的環境，計劃將歷時一年半，其後他們可以自選專攻領域。

他否認計劃為「送走人才」，形容大灣區為「最有機遇的地方」，正如不少青年過往會去英美等外國，亦可以回流，他們可自由選擇適合自己後續發展的地方，「香港幾時都歡迎」。

「聯合政策包」非惠港 目的吸外企

至於薛永恒早前曾提及的「聯合政策包」，他解釋並非惠港政策，而是組織起其他大灣區城市優惠科研公司的政策，一同吸引海外人才、企業落戶大灣區。薛永恒說，香港是大灣區內最國際化、對外聯繫最好的地方，不少海外人才及企業會先來港尋找機遇。「以前講Invest Hong Kong，現在就是Invest in GBA」，但各城市的政策優惠各有各做，「聯合政策包」就可集合所有城市的優勢及優惠，讓他們可在港取得各地配套、協助、支持等資訊，延續香港作為對外窗口的優勢。

（疫情第四波）

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