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薛永恒：疫熾可高危場所強嘟安心 指疫情已「兩個世界」 實施言之尚早

【明報專訊】政府於上月初籌備「安心出行」應用程式時，多次強調程式自願參與、自主記錄；至月中推出後，特首林鄭月娥與創新及科技局長薛永恒一改口風，稱有需要時或強制進入處所的人使用程式，引起社會關注。日前林鄭月娥再回應強制使用時則指，「要小心處理」。薛永恒昨日接受本報專訪時表示，由上月初介紹程式到正式啟用，疫情已經「兩個世界」。他認為，若疫情猖獗，而其程式可助防疫抗疫，應該善用，因此目前先強制場地提供二維碼供掃描。至於強制掃描，他認為，可先在高風險處所作有關要求，但具體實施時間，他則稱目前「言之尚早」，亦要取得專家及其他部門意見。

明報記者 林穎茵

稱程式下載量27萬次 「非常不錯」

薛永恒昨表示，目前已有3萬多個場所加入「安心出行」，包括1.1萬個公營及1.9萬個私營場場所，涵蓋食肆、商場、街市等各類場所；而下載量則有27萬次，但稱由於資料比對過程在用家電話上進行，無法得知程式找出多少密切接觸者。薛說，程式推出至今約半個月，27萬次下載「非常不錯」，但他其實想有過百萬次下載，但明白要市民習慣使用新事物需要時間，「正如洗手、戴口罩，每個防疫措施都要市民額外付出，是一個過程」。

最初介紹程式時強調自願，薛表示，當時想強調程式做好保護私隱，「程式有5項特點：由市民決定下載及掃描、資料只存於個人電話、資料於31日後自動刪除、若不獲用家同意，不會展示數據」。他說，局方明白市民重視個人私隱，設計上述特點想讓市民安心使用。他又表示，理解有部分市民對政府的說法沒信心，故會給予時間與市民溝通互動。

理解市民對政府說法沒信心 予時間溝通

「疫情是戰爭」 稱綑綁樣樣禁用對港不公道

至於後來特首說或強制使用，是否有違自願的說法？薛稱，到程式啟用時，疫情已經和介紹時「兩個世界」，「疫情是一場戰爭，若大戰期間要被綑綁，這個不能用那個不能用，對香港不公道」。他說，若疫情一直猖獗，作為負責任的政府，會想善用所有可以抗疫的工具，「如果程式可以更早通知（用家），怎會不想（強制）？」

不過，他承認，若要善用程式，必須得到市民的共識、理解及支持，因此目前先強制指定場所提供二維碼，方便市民使用；至於強制掃描，他認為，可先在高風險處所作有關要求，但目前未有具體實施時間表及執行細節，仍然言之尚早，指疫情有很多未知，難有結論在什麼情况下須強制使用，「我們不是抗疫專家，我講不到（何時強制）」。

昨日立法會資訊科技及廣播事務委員會上，多名建制派議員認為，政府應強制市民使用才有效。新民黨容海恩表示，去餐廳一定要先掃描才進入就能鼓勵好多人用。實政圓桌田北辰則認為，要與衛生署共享程式資料及數據，讓部門可主動追蹤。薛永恒於會上回應，做法應按部就班，目前先強制處所提供二維碼，讓市民接受，亦會不斷優化程式。

（疫情第四波）

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