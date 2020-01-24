裁員紛至 永東直巴炒200人 飲食界料行內失業增至16%

跨境巴業料八成人停薪留職 兩成裁走

永東直巴副總經理蔡順基表示，早前已決定裁員約200人，昨日生效，被裁員工包括售票員、站務員及數十名跨境車司機等。他說跨境車行業自2月起零收入，其後靠儲備和保就業補貼支持。他批評上月推出的「回港易」計劃，不容許跨境車接載回港旅客，令業界繼續零收入，又說今年已退租六至七成店舖，現只有少於10間門市。

據港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）數據，回港易計劃實施首日（11月23日）的乘客量最多，港珠線有220名乘客，其餘日子僅有雙位數乘客，其中11月28日只有49名乘客。金巴董事長張廣友預計，短期內難正常通關，正籌備要求員工停薪留職，涉及人數和職位等仍在計劃中。

冠忠巴士早前推出停薪留職安排，主席黃良柏昨表示，暫未有裁員計劃。港粵直通巴士協會秘書長張劍平估計，保就業計劃完結後，業界約八成員工要停薪留職，一兩成會被裁，約涉1000至2000人。他稱若情况持續，或有部分公司倒閉。

捷旅集團總經理周永強表示，捷旅原有150名員工，前日裁員不足30人，另有約20名員工簽約同意停薪留職半年，若不簽約，即被視作離職。他說，「旅行社長期零收入，公司維持有逾100名員工已算盡了責任」，現未決定會否有第二輪裁員計劃，待數月後視乎情况而定。

零售業：無第四波亦裁員 疫情雪上加霜

香港零售管理協會席謝邱安儀表示，即使沒有第四波疫情，保就業完結後亦會出現裁員及結業情况，但疫情對零售商而言是「雪上加霜」，她相信會出現裁員潮，涉及行業包括海味、服裝、百貨公司、鐘表珠寶等。餐飲聯業協會會長黃家和預計，新一輪限聚令下，業界12月生意或跌六成，損失60億至70億元，餐廳或需精簡人手。他稱行業失業率或增至15.5％至16％，員工轉行亦不容易，情况令人擔心。

（疫情第四波）