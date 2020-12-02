伊院化驗室兩醫生染疫 堅城診所漏送6樣本

伊利沙伯醫院組織病理學部昨新增一名45歲男醫生確診，與前日初步確診的33歲男醫生在同一化驗室工作，二人無接觸確診者和病毒樣本，未知感染源頭。45歲男醫生11月26日最後上班，翌日病發。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，二人曾在潛伏期一起乘港鐵回家，可能是傳播方式，但因二人毋須接觸病人，相信不會對病人造成風險。同部門一名一同工作過的醫生列密切接觸者，該院安排77名員工檢測，暫無其他陽性個案。

另外，堅尼地城賽馬會普通科門診診所的外判商，收集及整理樣本時，上周六誤將6個樣本遺漏在收集箱內，未有於當日運送到化驗室，由於樣本已不適合用作化驗用途，已聯絡受影響的6名市民重新交樣本。相關診所提醒外判商謹慎處理樣本，確保可適時送檢。

養和今起探病須通過病毒抗原篩查

出現小型爆發的養和醫院則表示，今日起要求所有訪客，須通過定期新冠病毒抗原篩查方可探訪住院病人；專科門診的病人如需脫口罩接受治療或醫療程序，亦須先接受病毒抗原篩查，有關措施稍後會實施。

（疫情第四波）