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高危者求診累醫生檢疫 何栢良促強檢後禁足

【明報專訊】本港第四波疫情持續蔓延，強制檢測場所由歌舞場所、食肆延伸至建築地盤。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為強制檢測仍有漏洞，有高危患者等候結果期間求診，最終有醫生須檢疫。他建議市民接受檢測後須禁足，避免將病毒擴散出社區。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》透露一名醫生友人經歷，他說一名高危者上周二（24日）病發，並向該醫生求診，翌日交回樣本瓶，至周六、即3日後獲通知檢測陽性。然而，該患者獲結果前、即周四再到診所求醫，接受檢查檢驗及治療，其間曾除下口罩，亦沒向醫生透露高危因素，其後醫生被列密切接觸者須檢疫。

何認為目前檢測有漏洞，例如即使市民到歌舞場所翌日交樣本，驗出陰性亦不代表沒感染，因病毒有潛伏期。他建議最起碼要求強制檢測者在未有檢測報告前禁足，但該措施仍未足夠，有關人士應在家禁足14天，避免潛伏期間將病毒帶出社區。

陳肇始：出行人流回升疫前 措施至少收緊兩周

食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，目前數字顯示每天出行的人流回復至疫情前，加上專家表示未來兩周情况關鍵，故收緊社交距離措施至少維持兩周。她又引述中文大學早前研究，顯示娛樂場所傳播風險高，健身中心及體育處所聚集相對少，暫不關閉因要顧及市民身心健康，目前關閉較高風險的娛樂場所。

行政長官林鄭月娥昨出席行會會議前亦稱，未來兩周疫情非常關鍵，籲市民留家。她說，針對私人遊艇上可能違規的行為，水警已成立新熱線（3660 8623），呼籲市民舉報。至於其他違規行為，市民可透過網上平台、警署報案或政府熱線1823舉報。

（疫情第四波）

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