港聞

港聞一

港九3院舍續爆發 歌舞群組傳播料超四代

【明報專訊】港島、九龍3間院舍持續爆疫，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍急增9人確診或初步確診，累計13人染疫；百樂護老院有病發半個月院友確診，約50名院友檢疫。有員工屬歌舞群組的東華三院何玉清翠柳頤庭增至3人染疫，有院友受感染。衛生防護中心相信，歌舞群組透過食肆、朋友相聚等活動播毒，傳播可能已不止三、四代。

筲箕灣智障者院舍累計13人染疫

供中度至嚴重智障者入住的筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍急增9人確診或初步確診，累計10名院友染疫，佔約50名院友的兩成，另有3名員工染疫。

新蒲崗百樂護老院一名75歲女院友由初步確診轉為確診，衛生防護中心資料顯示，她早於11月13日發病。該院約50名院友和數名工作人員須送檢疫。

涉歌舞群組 大角嘴翠柳頤庭增至3人中招

大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭亦增76歲男院友和48歲女職員確診，累計3人染疫。該院首名確診的59歲女照顧員屬歌舞群組，無病徵，同住家人早前已確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，照顧員列歌舞群組不代表到過跳舞場所，群組中很多人無去過跳舞場所，而是透過食肆、健身、朋友家人等接觸到病人感染，目前很難知群組內誰是第一名病人，病人可能再到不同舞場傳開病毒，受感染者再傳染家人，相信傳播可能已不止三、四代，「可以是很多代」。

被問到除要求院舍員工檢測，會否同樣要求會到院舍探訪的醫生定期檢測，張竹君認為要視乎與院友接觸程度，如接觸得多也最好接受檢測。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

康城11地盤工中招 900人周五前強檢 昨82確診 27%源頭不明
康城11地盤工中招 900人周五前強檢 昨82確診 27%源頭不明
高危者求診累醫生檢疫 何栢良促強檢後禁足
高危者求診累醫生檢疫 何栢良促強檢後禁足
職員數萬 憂檢測變感染 院舍促登門派瓶及採樣
職員數萬 憂檢測變感染 院舍促登門派瓶及採樣
伊院化驗室兩醫生染疫 堅城診所漏送6樣本
伊院化驗室兩醫生染疫 堅城診所漏送6樣本
裁員紛至 永東直巴炒200人 飲食界料行內失業增至16%
裁員紛至 永東直巴炒200人 飲食界料行內失業增至16%
薛永恒：疫熾可高危場所強嘟安心 指疫情已「兩個世界」 實施言之尚早
薛永恒：疫熾可高危場所強嘟安心 指疫情已「兩個世界」 實施言之尚早
稱「灣區就業」非送走人才 青年可回流
稱「灣區就業」非送走人才 青年可回流
限聚取消本地團宗教豁免 婚禮股東會限20人
限聚取消本地團宗教豁免 婚禮股東會限20人
港星旅遊氣泡押後明年 月底檢視安排
港星旅遊氣泡押後明年 月底檢視安排
維園關閉14天 工展會或受影響
維園關閉14天 工展會或受影響
警察遊樂會再遭擲汽油彈 物資貨車焚毁 警追緝3男
警察遊樂會再遭擲汽油彈 物資貨車焚毁 警追緝3男
幼貓困牆外水渠 消防抹洗潔精救出
幼貓困牆外水渠 消防抹洗潔精救出
公司財困 父子東堤燒炭亡
公司財困 父子東堤燒炭亡
訂飲品送8警署拖數 「反黑王sir」涉冒警被拘
訂飲品送8警署拖數 「反黑王sir」涉冒警被拘
動物墮斃案不起訴 倖存貓新主覆核 指律政司檢控期過後公布決定 公眾失提控權利
動物墮斃案不起訴 倖存貓新主覆核 指律政司檢控期過後公布決定 公眾失提控權利
CCTV片現閃光 警稱周梓樂墮樓反射 鑑證專家下周出庭 做實驗佐證閃光來源
CCTV片現閃光 警稱周梓樂墮樓反射 鑑證專家下周出庭 做實驗佐證閃光來源
6人改控串謀暴動 控方稱憑證物、短訊等推斷
6人改控串謀暴動 控方稱憑證物、短訊等推斷
聽障生襲警判入更生中心 還押前喊「媽！生日快樂！」
聽障生襲警判入更生中心 還押前喊「媽！生日快樂！」
防賄例拒擴至特首 林鄭：肯定不是無王管
防賄例拒擴至特首 林鄭：肯定不是無王管
海關破市值百萬走私海馬 拘接貨男
海關破市值百萬走私海馬 拘接貨男
「斬件寄畀你」勒索狗主 無業男囚16月
「斬件寄畀你」勒索狗主 無業男囚16月
DR美容奪命 施針女醫誤殺罪成 陪審團一致裁定 被告今午求情
DR美容奪命 施針女醫誤殺罪成 陪審團一致裁定 被告今午求情
指申領津貼屢遭刁難拖數 區議員：5毫膠袋徵費被追聲明交代
指申領津貼屢遭刁難拖數 區議員：5毫膠袋徵費被追聲明交代
披露方國珊選舉開支捐贈者 林卓廷查冊遭私隱署質疑目的違例
披露方國珊選舉開支捐贈者 林卓廷查冊遭私隱署質疑目的違例
李家超：再犯率比判囚者低 被捕少年宜警司警誡
李家超：再犯率比判囚者低 被捕少年宜警司警誡
黃偉綸：土地共享接業權人查詢 料明年正式申請
黃偉綸：土地共享接業權人查詢 料明年正式申請
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「女版許智峯」要擴鴿黨光譜 黨副主席三爭二
【Emily】「女版許智峯」要擴鴿黨光譜 黨副主席三爭二
【Emily】告別立會 民主黨人忙碎紙
【Emily】告別立會 民主黨人忙碎紙
【Emily】慢必曾訪爆疫食肆 檢測呈陰性
【Emily】慢必曾訪爆疫食肆 檢測呈陰性
【Emily】梁君彥話疫情嚴峻縮議程 立會料早放工
【Emily】梁君彥話疫情嚴峻縮議程 立會料早放工
【Emily】律師會新活動 帶學生參觀紀律部隊
【Emily】律師會新活動 帶學生參觀紀律部隊
【Emily】沙嶺直播「公祭」 區議員搞「公投」
【Emily】沙嶺直播「公祭」 區議員搞「公投」