港九3院舍續爆發 歌舞群組傳播料超四代

筲箕灣智障者院舍累計13人染疫

供中度至嚴重智障者入住的筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍急增9人確診或初步確診，累計10名院友染疫，佔約50名院友的兩成，另有3名員工染疫。

新蒲崗百樂護老院一名75歲女院友由初步確診轉為確診，衛生防護中心資料顯示，她早於11月13日發病。該院約50名院友和數名工作人員須送檢疫。

涉歌舞群組 大角嘴翠柳頤庭增至3人中招

大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭亦增76歲男院友和48歲女職員確診，累計3人染疫。該院首名確診的59歲女照顧員屬歌舞群組，無病徵，同住家人早前已確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，照顧員列歌舞群組不代表到過跳舞場所，群組中很多人無去過跳舞場所，而是透過食肆、健身、朋友家人等接觸到病人感染，目前很難知群組內誰是第一名病人，病人可能再到不同舞場傳開病毒，受感染者再傳染家人，相信傳播可能已不止三、四代，「可以是很多代」。

被問到除要求院舍員工檢測，會否同樣要求會到院舍探訪的醫生定期檢測，張竹君認為要視乎與院友接觸程度，如接觸得多也最好接受檢測。

（疫情第四波）