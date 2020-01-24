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康城11地盤工中招 900人周五前強檢 昨82確診 27%源頭不明

【明報專訊】第四波新冠病毒疫情持續擴散，繼歌舞群組場所、食肆到訪者後，爆疫建築地盤的工人亦須強制檢測。本港昨增82宗確診，22宗源頭不明，佔新個案27%；歌舞群組新增33人，至554人染疫。最新疫情蔓延至將軍澳日出康城第9期第1座地盤，該地盤至少11人染疫，約900名工人須於12月4日或之前強制檢測。衛生防護中心表示地盤工人會互相打招呼，相信透過人際互動交叉感染。

新增82名確診者年齡介乎8個月至83歲，涉32男50女，當中10宗輸入、22宗源頭不明，其餘50宗為本地相關個案。歌舞群組增33宗，至554人染疫，當中一名居於何文田瓊苑的65歲男子（第6383宗）由內地抵港，11月30日病發，被列為本地相關個案，而非輸入個案，暫不知他何時抵港。另外，歌舞群組傳入安老院「東華三院何玉清翠柳頤庭」，衛生署推斷該院院友確診涉及至少三、四代傳播（見另稿）。

料人際互動傳播 張竹君：感染範圍廣方驗居民

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增一間食肆、一個地盤的到訪者強制檢測。涉事地盤為日出康城第9期第1座，至昨日3名工人確診、8名工人初步確診，分別負責水喉、黏磚、泥水、玻璃幕牆等工序。張稱11月15日或之後到訪該地盤的人要強制檢測，地盤現已停工，合共3座及一個平台，地盤約900人須檢測。對於傳播途徑，張說工人平日見面會打招呼，人與人之間的互動或產生傳播。她補充，只有一間公司於地盤設共用房間，供數名員工使用，大部分工人於戶外更衣。

至於日出康城居民須否檢測，張竹君表示要視乎情况，一般居民不會出入地盤，若感染範圍很廣，屆時才考慮檢測其他人。承建商金門建築發言人表示，獲悉首宗個案後，已立即撤離地盤所有人，以及清潔消毒，並安排員工檢測。

尖沙嘴松山海鮮鍋爆疫 訪客須檢測

最新爆疫食肆為尖沙嘴松山海鮮鍋，張竹君表示有食客及一名員工染疫，11月15日或之後到訪的人要強制檢測，不排除該處有爆發。本報昨致電松山查詢，職員表示15、16名員工檢測均呈陰性。

食衛局昨晚就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出「強制檢測公告」，表示日前公布的星月樓、昨日公布的松山海鮮鍋和日出康城第9期工地，凡於11月15日至12月1日到過者，都須於12月4日或之前接受檢測。

歌舞群組累計5人危殆 疫情續校園蔓延

昨危殆及嚴重患者增3人及2人，當中歌舞群組危殆患者累計5人。對於確診連續兩日回落至雙位數，張竹君認為要觀察多一段時間，如市民提高警覺、減少外出則最好。

此外，疫情繼續在學校蔓延。一名東華三院吳祥川紀念中學14歲男生確診，他曾到過的東華三院黃笏南中學亦有一名15歲女生確診，張竹君說兩人並沒關係。一名38歲替假女教師確診，病發前曾到西島中學、香港青少年培育會陳南昌紀念學校。聖公會聖彼得小學昨向家長發通告，表示一名小五生確診。另有一名的士司機染疫，其的士車牌為SL8379。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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