【Emily】張超雄退休 訪受助者輯錄成電子書

受訪嘅受助者包括老年基層照顧者、盲人工廠、罕見病病人、家暴受害者等，唔少個案同議題都揭示本港現行政策流弊同僵化。阿Fer喺書中提到，追求社會公義、為弱勢社群發聲從來都係社工天職，喺立法會佢專注嘅係邊緣社群，但喺大時代下，佢關心嘅議題只能靠邊站。

阿Fer話，就算弱勢嘅議題非主流，未必吸引到眼球，佔傳媒篇幅可能有限，但以「刀仔鋸大樹」方式尋求公義仍有空間，亦希望提醒大家唔好忘記呢啲靠邊站嘅人。

強調政治最終目的係改善民生

佢話，面對政權打壓，每個人都正被靠邊站，喺工作、學業以至生活各種空間都要避免碰撞到紅線，先能夠勉強生存，更何况本來已企喺邊緣嘅弱勢社群？佢認為議會有責任亦有空間推動社會公義，畀弱勢發聲，而議員就係要做當權者眼中嘅一條刺，將社會不公義之處顯露出來，強調政治嘅目的「最終應該係要改善民生」。