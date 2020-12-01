【Emily】自爆生活只有工作 林鄭：近日冇時間同老公傾偈

林太又話佢工作最大嘅享受並非來自大政策，如多建房屋、興建西九文化區等，反而係一啲幫到人嘅小事，例如協助罕見病病人獲得藥物、為弱勢家庭提供電腦等協助。

被美國制裁嘅林太早前受訪時自爆以現金出糧，佢喺訪問中被問到將錢擺喺邊，佢透露放喺禮賓府樓上一個櫃桶（「Upstairs, in a drawer」）。佢亦自言薪金優厚，「好少機會使錢」，所以每次只係提取一部分，其他就收藏起嚟，日後先拎番出嚟，但佢話嗰度都有好多現金吓。被問到制裁係咪影響到家人，佢只係話家人完全支持佢，但就唔想透露細節。

推逃犯例唔覺內疚：我做錯乜？

對於去年反修例運動，引伸至今年《港區國安法》推出，林太表明唔覺得內疚，「我做錯乜嘢？（What wrong have I done?）」，強調推《逃犯條例》修訂係出於好好嘅原因（for very good reasons），唯一問題只係未能全面解說。