【Emily】自爆生活只有工作 林鄭：近日冇時間同老公傾偈

【明報專訊】歷任特首喜好不同,曾蔭權出名鍾意養錦鯉、梁振英愛種嘢,唔知現任特首林鄭月娥有咩嗜好呢?佢接受《南華早報》專訪時就表示:冇。林太話,除咗工作之外咩都唔做,近日甚至冇時間同老公傾偈(I do nothing except work. I don't even spend time talking to my husband these days.),並表明自己係工作狂,會奉獻每分鐘喺工作上,因為香港有好多嘢要做。