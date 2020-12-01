疑黑幫點錯相 江湖「叔父」駕子車捱斬

兩車夾擊截停 5刀手追斬

前晚10時49分，50歲周姓男子駕駛紅色Audi跑車，至油麻地渡船街與欣翔道交界時，突被兩輛私家車左右夾擊截停。周男棄車逃走，5名刀手下車追趕，並以牛肉刀施襲，其中4人逞兇後登上3輛私家車逃走。

驅車逃走甩轆 一刀手被捕

其中一輛本田私家車懷疑較早前截停Audi跑車時曾碰撞，前行百多米後右前轆飛脫。車上18歲陳姓男子棄車逃走，被趕至警員截停制服，涉嫌傷人被捕。警方在車內檢獲牛肉刀及斧頭等武器，以及鴨嘴帽及口罩。一名警員嘗試截停另一輛私家車，私家車疾馳而去，男警閃避時跌倒，臉及腳受傷。

遇襲周姓男子清醒，頸、背、手及腳部受傷，與受傷男警同被送往廣華醫院治理。警方正追緝4名在逃的中國籍男子。案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。

傷者危殆 兒子同有黑幫背景

據了解，周男為式微黑幫「敬義」的叔父輩，其子則為黑幫「和勝和」成員，在娛樂場所任「睇場」。據悉，事發時周男借用其子座駕，由於周男多年未有涉足江湖事，警方懷疑他被「點錯相」。被捕18歲男子屬尖沙嘴「新義安」的「行動組」成員，據悉有人受人指使「收錢做嘢」，警方正調查施襲動機。

昨凌晨4時許，大埔道近金山郊野公園一輛私家車起火，消防到場救熄，私家車燒剩支架，相信起火原因有可疑，交警方接手。警方初步調查顯示，私家車懷疑與斬人案有關。

警方亦於凌晨零時30分接報大埔紅林路有私家車起火。消防到場救熄，初步調查後相信起火原因有可疑，警方將案件列擅自取去交通工具及縱火，交大埔警區刑事調查隊第10隊跟進，正調查是否與斬人案有關。