周星馳姊：于曾稱「等錢使」 售樓前索佣 會計助手：于文鳳要求工資 周允月薪2萬

助手稱每次索「10% commission」

張玲妹供稱，她在星輝海外公司擔任製片會計，主要負責公司財務，因周星馳沒有個人戶口，他的支出都由公司處理，或由周文姬代支。她憶述2002年4月，于文鳳聲稱一直以來幫周星馳做很多工作，主動提出要收工資，在周星馳同意下，公司開始支付于文鳳月薪2萬元，職位是財務顧問。

代表于文鳳的資深大律師袁國強指出，于早在協議前已為公司工作了一段時間，張玲妹表示她不知道，「我係見過佢，但從來冇人話我知佢做緊咩工作」；又稱當星輝海外的寫字樓仍在尖沙嘴時，于文鳳甚少出現，因為該處面積不大，直至寫字樓2003年搬到中環後，于才有一間專用的房間。

張玲妹續稱，于文鳳2007首次要求她支付幫周星馳投資的一成佣金，她當時表示要尋求周星馳同意。其後于在個別物業賣出後致電她說「你畀10%我啦」，她便致電周星馳，稱「于小姐要10% commission（佣金）喎」，問周是否批准。袁國強在盤問時透露，于文鳳曾在出售山頂嘉樂園物業中獲得逾36萬元佣金，張玲妹確認。

于文鳳曾就「天比高」16和18號屋的交易索佣，對此張玲妹稱由於數目大、計算複雜，故她另外預備一份文件作記錄。法官聞言後問張，是否為了保障自己，避免將來有人批評她才另作記錄，張同意並說，「我都係打份工啫」。

姊：于任顧問因怕被批「只攞錢」

審訊時一直旁聽的周星馳胞姐周文姬亦在昨午出庭作供。她在證人陳述書稱，于文鳳不想讓人以為她對公司「沒貢獻淨係攞錢」，想要一個肯定，才會出現一份顧問協議。袁國強盤問時指該說法不正確，因于在協議出現前已協助處理公司事務，但周文姬說「我諗唔到有咩」，解釋因她和弟弟的辦公室分開在不同樓層，故她不知道于來做什麼。

周文姬又透露，2007年于文鳳向她表示「等錢使」，要求她先支付荊威廣場物業的一成佣金，惟當時該物業仍未售出。周文姬形容于的要求「好奇怪」，又稱「等錢使都可以有其他方法，唔使做啲咁麻煩、奇怪嘅嘢」。

不傳召周母 月中結案陳辭

周文姬作供後，周星馳一方決定不再傳召周母凌寶兒出庭。本案已傳畢所有證人，押後至12月17日結案陳辭。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】