赴理大前留遺書 逃脫者：盼手足堅持

稱見制度崩壞 和理非走上街頭前線

去年6月起參與社運的大學生阿牛起初是「和理非」，但稱見到政府不聽民意及制度崩壞，改為信奉街頭抗爭，理大衝突是他走得最前的一役。離家前他有預感「可能會無命」，遂寫下遺書並轉交最好的朋友，向自己、父母、心儀女孩留下說話。他答應家人翌日歸家，沒料警方圍堵理大。

阿牛主力「守衛」校園出口，第二天示威者有共識「衝出去」，惟多條路線敗陣。後來他與朋友打算從行人天橋游繩逃離，讓女生離去後，不久路線便曝光，「愈遲走到，走到的機會只會愈來愈低」，家人在外焦急幫忙覓路，他想過到飯堂取食物躲在房數天，最終還是決心走，在砰砰聲響下，他頭也不回地經理大Z座路線逃離，登上「家長車」回家後，倍覺自由珍貴。

短短3日「槍林彈雨」，身旁朋友曾幽幽地說：「今日唔知聽日事」，令阿牛意識到「有咩想做就要做」。阿牛這個大男孩，逃離後便向心儀女孩表白。

「驚被打死無人知」 如今經過理大仍恐懼

但阿牛仍記得被困校園時的壓迫感，他一度與朋友匿藏房間內，聽到半點聲音已莫名恐懼，「好驚被人打死都無人知」。事後他經過理大亦有恐懼，至今年初再有人被捕，一度使他焦慮。

認代價高 反思爭訴求方法

去年不少人用「圍魏救趙」策略在外堵路營救，阿牛心存感激，但對多人被捕甚至被控暴動罪「心有愧疚」。他不諱言運動自此走下坡，而經歷多次街頭抗爭，代價很高，他亦反思爭取訴求的方法。今年中生效的《港區國安法》重創街頭抗爭及「國際戰線」，令他陷入沉思。

阿牛相信短期會面臨很大打壓，「希望手足堅持」，眾人對抗爭心態有轉變或不同，盼少一點批判同路人。回想最初踏上街頭，他說初衷是想爭取民主自由人權，縱然感到無力，仍想留下來守護香港。

被捕觀察員斥警濫捕

另外，去年11月18日國際人權監察組織Rights Exposure創辦人Robert Godden與女義工在理大外任人權觀察員時涉暴動被捕。他向本報表示，兩人被捕後4星期，拒絕保釋並獲無條件釋放，至今沒被控，曾透過律師要求歸還手機等扣查物品，惟警方稱需保留證物作進一步調查。他質疑警方任意拘捕人權觀察員，有違港府尊重及保障人權觀察員合法監察示威的國際人權義務，促停止刑事調查。警方回覆表示調查仍在進行，不評論個別案件。

明報記者

（反修例風暴）