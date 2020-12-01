憶發現梓樂卧血泊 白帽青年庭上痛哭

崔家朗作供完畢，在庭外呼籲目擊者提供資料，「當好多微不足道拼湊一齊，可能就係有用嘅資訊」。他形容周父周母「好暖心」，透露在周父呼籲下自覺有責交代事件經過而主動聯絡。事隔逾一年，他說情感有很大起伏，盼市民好好療傷，「希望每個香港人平平安安」。

崔在庭上稱，從小在將軍澳長大，去年11月3日得知尚德一帶「有事發生」，遂於翌日零時半到富康花園附近觀望，當時穿深色T恤戴白帽。及後他聽聞警員會進入尚德，便改往肇事停車場3樓，觀察地面警員入邨情况。就他所見，最少兩輛警車停泊寶康路，並有防暴警戒備，他踮起腳向下望，見到傷者倒臥2樓。說到此處，他聲音顫抖、激動痛哭。裁判官問他需否休息，他以紙巾拭淚後繼續作供。

奔跑求救 曾見梓樂嘴動

崔續說，事件超出自己能力，急需幫忙。他跑到3樓行車路求救，曾為一名男子帶路，着找人幫忙，「我指畀佢睇，之後無再理佢，一路跑，一路求救，希望有人聽到」，然後奔向連接富康花園的天橋求助。跑了一會，他想起要確認傷者情况，便折返問傷者「有無事？」傷者雖無反應，但嘴巴「郁下郁下」，「唔知係佢想講嘢，定啲血喺個口度，唞氣唔順」。

「我繼續嗌，跟住有急救員幫手，我無停留好耐，行落去見到兩個消防員。」得悉消防無急救物資，他喊「仲要啲咩？我都搵畀你！」消防勸他冷靜，他自覺幫不上忙，又聽到有人叫「警察入停車場，走啊！」終離開停車場。

街坊莫漢斌供稱，當日往停車場「湊熱鬧」，在2樓觀望時一度感被地面防暴警員發現，遭電筒照射。及後他在2樓行人路發現「有個人瞓咗喺地下」。被問還有否可疑事情，他說約1時3分、即發現傷者前，在行人路聽到「類似跌落嚟」聲音，不知是否與催淚彈或子彈有關。研訊今續。

【案件編號：CCCDI932/19】

（死因研訊第11天）

（反修例風暴）