「賢學思政」街站聲援12港人 7參與者被捕

涉非法集結 便衣警錄影上警車

賢學思政在旺角商務印書館外的放映會街站完結後，有成員及市民將收集到的信件帶到廣華街郵局投寄，其間有人展示「毋忘義士 釋放十二」標語及高叫口號，大批警員從警車落車，將4名「賢學思政」成員及3名市民共4男3女包圍及截查。晚上9時許，現場有警官以揚聲器宣布7人涉嫌非法集結被捕，並在便衣警錄影下逐一押上警車，部分人被捕時身上穿有賢學思政外套。賢學思政在facebook確認4名成員及3名街坊涉非法集結被捕，預計會被送往旺角警署。

8．31第15月 3人獻花票控拋垃圾

另外，昨為8．31太子站事件15個月，早前有區議員引述消息稱，警方會驅趕獻花者，數十名警員昨午起在太子站外佈防，拉起橙帶封鎖現場一帶，部分配備防暴槍。數名男子在始創中心附近被截查，其中一名男子被帶上警車。油尖旺區議員林兆彬稱，曾向警方了解，該被捕男子與獻花無關。他又說，下午4時許有3名市民因獻花被票控亂拋垃圾，批評警方打壓獻花自由。

傍晚6時許，陸續有市民帶同鮮花到場，包括「王婆婆」王鳳瑤，有市民舉起鮮花並向太子站作拜神狀，但未有放下鮮花，改為前往林兆彬區議員辦事處放下鮮花。其中一名戴黑色護目鏡男子帶同一個紙箱，箱內有一束鮮花，並帶同一疊傳單到場，稱要向市民派傳單提醒他們勿犯限聚令，又稱已有被捕準備。他不滿被在場警員勸喻離開並與對方理論，最後油尖旺區議會副主席余德寶到場勸喻，男子交出紙箱後繼續在場派傳單。

（反修例風暴）