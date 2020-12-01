縱火審前改「串謀暴動」 官轟控方不公 質疑違諾提新證據「突襲」：你哋話晒事？

明報記者

對於沈官的批評，律政司回覆本報查詢稱，因司法程序正進行，不適宜評論。

控方：剛收律政司指示 即通知辯方

6名被告依次為電競選手張浩輝（23歲）、學生胡凱富（21歲）、學生陳子斌（21歲）、女文員蘇美莉（25歲）、姓李女生（17歲）及無業男沈卓勤（24歲），他們原被控去年9月28日至10月1日其間與其他身分不明者，串謀用火損壞他人財物。

控方外聘大律師昨甫開庭便指出，控罪擬修訂為「串謀暴動」及新增一項「串謀非法集結」的交替控罪，加上又有新增證供及證人，在辯方同意下申請將案件押後至今午。

辯方促澄清改控基礎

代表首被告的大律師稱，上周三（25日）才得悉控方將大幅度修改控罪，周六（28日）才收妥所有控方文件，認為對被告不公平，辯方亦需時分析新證據，並向各被告索取指示。代表第四被告的大律師要求控方澄清修改控罪的基礎，以及控罪中「串謀」所指範圍，又稱部分證據控方一直都有，不明白為何不先給辯方。

控方稱新證供不複雜 准押後今午

法官沈小民質疑控方為何仍有新證據，反問「唔係玩突襲呀？我發覺你哋好多時喺呢類案件，喺最後嗰刻就會攞好多證據出嚟，點解會咁㗎呢？」控方解釋，上周二才收到律政司擬修訂控罪，翌日已通知辯方，新證人包括一名警司，其餘證供還有一名早已錄口供的伸縮警棍專家和一名女警補充供辭。

沈官直斥：「啲時間咪嘥晒？你哋話晒事？」案件經兩次審前覆核，控方均無透露或更改控罪，更承諾不會再有新證據，反問控方「可唔可以公道啲？你哋已經攞晒所有資源，點解準備一單咁嘅案都可以搞到咁？」控方明白法庭不滿，但強調新證供不複雜，沈官重申「唔係複唔複雜，係公唔公道」，最終批准押後今午。

【案件編號：DCCC908、918/19】

（反修例風暴）