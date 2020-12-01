卸任非句號 鄺俊宇：還有其他戰場

正籌備新小說 盼有日重整連儂牆

最後一天當立法會議員，鄺俊宇凝望辦公室的「連儂牆」，最不捨是這「死物」，牆上貼滿市民留言，包括一名婆婆送給他的皮製「逗號」符號匙扣，因見其著作愛用逗號。他說會收起這些物品，「希望他朝一日，可以在議事堂再重整這道連儂牆」。

鄺俊宇多次說要有「希望」，當下更要積極做好工作，如昨日最後一天任期，工作排到深夜，包括申請到獄中探望「手足」、向醫護寄口罩等。他尚有區議員身分，未來會加強地區工作，並爭取發聲平台，又自我期許每天在YouTube平台播片段議政。

民主派要「在野」，鄺俊宇以日劇《CHANGE》比喻現况，主角木村拓哉貴為首相，因原則問題解散國會，要返回選區爭取民意授權。鄺說事情視乎怎面對，「我無了議席，我身邊有香港人，林鄭身邊無香港人支持」。