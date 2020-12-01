泛民今別立會 胡志偉：明年應續選 各板塊齊出戰

人大常委會上月作出《決定》，4名議員遭DQ，15名民主派亦總辭，任期昨日終結，觸發議會戰線失效的爭論。胡志偉昨說，難料明年有否選舉，亦不知政權會加什麼條件限制，但不應放棄議會戰線。

認不知議會戰線怎走 不應全撤

胡志偉說參選有多重意義，包括彰顯民意，並爭取最多「反對政府票數」，向政府施壓。但他說民主派也要向選民承認，進入議會作用較以前細、議員也會遭DQ。他不諱言未有答案議會戰線如何走下去，要大家思量，但認為全面撤出非良策，「還是在議會內仍有ABCD的可能性」，可發揮功能。

不再爭「35+」 多人參選抗DQ

民主派早前透過初選協調出選名單，政府其後以疫情為由押後選舉。胡志偉說，非建制派不應再用爭奪議席、資源目標，稱以往出現內耗；而目前形勢下，既然政府可隨時DQ參選人甚至議員，毋須再以「35+」為參選目標。他提議不同板塊盡量派員參選，令政權難逐一DQ， 大家入閘後，選民會有足夠智慧投票。他形容這是「be water」策略，很多人出來選，「政府無符」、非建制派「多些牌可以玩」；當各板塊也出選，選民「不用含淚投票」。

鄺俊宇：會堂堂正正回議事堂

這說法是否與民主派定初選名單理念相違？胡志偉強調並非不「尊重」（honour）初選結果，若跟初選民主黨多人勝出，不會「蝕底」，其想法非以民主黨考慮。

黨友鄺俊宇昨說，「任何戰線也很重要」，明年倘有選舉，市民亦想把選票交予信任的人。對於議會路線成效爭議，「廢的是林鄭月娥，不會因為她廢，而說成是議會也廢！」他強調現時只會集中當下工作，但 「他朝有一日，如能夠有機會，會堂堂正正返回議事堂，我一定會繼續努力」。

卸任教育界議員的葉建源說，議會已失制衡作用，行政當局可隨便取消議員資格，「情况非常之差」，但若議會仍是作為代表民意的地方應繼續爭取。