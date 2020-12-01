DQ試題風波 考評經理：政治巨壓請辭 楊穎宇：撤題如架斷頭台待處斬 考局：無施壓

去屆文憑試歷史科其中一條分題要求考生就試卷資料及自己所學解釋，是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引發爭議，親中媒體連日狙擊考評局。教育局對此批評後，考評局撤銷該分題。

楊穎宇昨於電郵逐點反駁考評局，又引用有考生就取消試題入稟申請司法覆核的判辭，稱法院雖裁定敗訴，但讚揚涉事試題，包括稱試題要求考生有批判思考。

有份遮被撤試題 「最可恥工作」

他說，取消歷史題風波期間，他有份負責遮掩考生該分題的答案，以免評卷員看到被取消的題目及答題，稱這是他自1994年擔任評審工作以來最可恥（disgraceful）的事，這種荒謬可能是全球公開考試歷史上的首次，更令其流下不少眼淚。

教育局上月中公布專責小組調查結果，不點名批評一名考評局職員，稱整個擬卷過程的多個階段，包括擬題前的準備、審題、審核和校對等過程均出現問題。楊穎宇稱，據悉有關報告原定8月發布，但因他遞了辭職信，故當局沒迫切要公布。他又說，部分參與人員接受專責小組問話時感「被羞辱（humiliated）」。

被專責組問話者感羞辱

他說，辭職是因有龐大政治壓力，7月時曾尋求考評局內部意見，對方稱其處境十分危險，考評局委員會決定取消試題時，已為他架起「斷頭台」，只待委員會接納教育局調查報告，他便會遭解僱。對方稱，楊不值得被局方即時解僱，請辭是唯一出路。

文件外泄fb遭入侵 「考局已不安全」

楊續說，另一原因是考評局工作環境已不安全。他列舉數例子，包括5月時流出審題委員會名單、7月時只有數名考官知悉的歷史科評卷準則初稿被泄，左報更於歷史科考試前一日翻查他一則只供好友閱讀的facebook帖「潑髒水」，事後他亦發現最少兩名黑客入侵其帳戶。

考評局回覆稱，一直按既定程序及規則公正處理職員人事安排，而有關職員早前請辭，局方「並沒有向該職員施壓及要求其辭職」。局方又重申，根據《香港考試及評核局條例》，參與試題製作者必須把履行職務時獲悉的事宜保密，如懷疑有人涉嫌泄露機密資料，局方會嚴肅跟進。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676