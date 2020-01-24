【Emily】林卓廷玩「打錯我的名字Challenge」：何君堯告誹謗 答辯人林「桌」廷

立法會前議員羅冠聰就喺facebook話畀人叫錯過「羅冠中、羅貫中、羅冠聽、羅貫聰、黄貫中」。

吳敏兒姓Ng變Angie

唔少區議員就曾被寫錯做其他政界人物，深水埗區議員劉偉聰話自己變咗前警務處長「盧偉聰」；西貢區議員鄭仲文出post強調自己唔係沙田區議員鄭仲恆、鄭則文。

職工盟主席吳敏兒試過被寫錯英文姓氏，更係由姓「Ng」變咗做「Angie」。話說佢過去打過唔少工運官司，有次去到英國嘅法庭，竟然有職員叫佢做「Miss Angie」，原來律師樓同事串「N-G」畀對方聽，點知對方以為吳敏兒姓氏係「Angie」。

俊賢國慶晚會請柬寫傻賢

至於建制派，工聯會陸頌雄就畀人寫錯過「陸俊雄」、「陸仲雄」、「駱頌雄」，除咗呢啲名之外，連佢辦事處職員都曾經打錯佢做「陸頒雄」。另外，雖然民建聯何俊賢冇加入玩，但翻查資料，3年前香港南區各界慶祝國慶68周年聯歡晚會請柬上，佢就被打錯做「何傻賢」，當時何俊賢同Emily講，人生中總會有錯誤，唔會責怪對方。