煥然懿居二期研提早2023年預售

貨尾反應踴躍 家庭客比率增

韋志成說，今次申請煥然懿居貨尾反應踴躍，雖然疫情對經濟及就業前景造成壓力，但市民剛性置業需求仍強烈，亦反映首置項目有助滿足收入較高中產家庭的置業需要。

韋志成表示，局方已整理今期申請者的特徵數據，當中一人申請佔58%，家庭申請佔42%。其中家庭申請比率相較去年出售450個首置單位時的36%，有明顯增加。在家庭申請者中，3至5人家庭佔18%，較去年升4個百分點，而2人家庭約佔24%，與去年22%相若。他認為，因今次發售43個單位以兩房和三房為主，較迎合家庭戶需要。

他續說，近九成申請者屬1980年或以後出生的「80後」和「90後」。在單身申請者中，有30%屬「90後」，甚至有少數是「00後」的18至20歲青年；而家庭申請者仍以30至40歲年輕夫婦為主。

韋志成表示，未來局方將配合《施政報告》推展兩個新首置項目，分別為煥然懿居二期，即春田街/崇志街重建項目，以及與平民屋宇有限公司合作的大坑西邨重建計劃。他說，大坑西邨重建後提供3300伙、包括約2000伙首置單位，規劃時會以「煥然懿居」扣除開放式單位後平均面積約400呎為參考，以配合家庭申請者需要。