房協翻新長者資源中心 「樂齡家居」展長者友善環境

明開幕 預約免費參觀

佔地5800呎、房協長者安居資源中心於2005年成立。房協經理（長者服務）李惠婷表示，中心翻新後引入逾百項樂齡科技產品，冀透過推動樂齡科技應用及居家安老，提升長者生活質素，以減低照顧者負擔及對安老院舍的需求。

無障礙設計 旋轉牀助行動不便長者

李惠婷說，新中心設4個區域，包括提供兩個長者友善示範單位設計的「樂齡家居」，分別為150呎及200呎，單位配備方便長者生活的樂齡科技。其中200呎單位採無障礙設計，如在家居配備扶手，方便長者出入；牀邊安裝監控裝備，當長者發生意外，照顧者可得悉情况；而睡牀採取旋轉設計，利用電動遙控，睡牀可變成「牀椅」甚至直立形態，行動不便長者躺在牀上期間，可慢慢旋轉睡牀「由睡變坐或企」。

設健康測試 改裝家居諮詢

李續說，中心另一區域「健康大道」設5個健康主題，由專人帶領下，為有需要長者提供健康測試，每項約2.5小時，例如測試長者跌倒風險、量度身體健康指數、眼內壓與視覺敏銳度、患退化性膝關節炎風險、認知能力與記憶力等。中心並設諮詢室，有需要者可諮詢職業治療師意見，以改裝家居環境。

李又稱，中心已啟用15年，現時長者與15年前的期望及要求已不同，故引入更多符合本港居住環境的家居裝備及設計，並提供更詳細測試內容。去年中心錄得約1.2萬人次參觀，期望新中心開幕後，每年可吸引1.5萬人次參觀。