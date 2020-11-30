施政報告覓地遠水難救近火 當局認短期供應仍嚴峻 縮短公屋輪候 陳帆：5年後先見到

未來5年供應10萬伙公營屋

截至今年9月底，公屋平均輪候時間升至5.6年，外界關注政府所覓土地是否存在「水分」。陳帆表示，運房局與發展局評估公營房屋興建量時，已考慮發展基建、土地平整、交通影響、環評及地區諮詢等時間，未來10年內達標的土地才計算在內，「如果稍有一些比較擔心、可能有所延誤的（土地），我們都拒諸門外」，形容數字可靠。

現時覓地建屋「追落後」

陳帆承認，現時政府覓地建屋工作仍是「追落後」，「要見得到一些比較大的改善，相信要在後5年期才見到」，短期內公營房屋供應仍非常嚴峻。他稱，明白短期內公營房屋需求迫切，政府已提出租用酒店及賓館，為現時居住在不適切住所的居民，提供過渡房屋，單位租金會以合資格家庭入息的四分之一計算，稱業界初步反應良好。

黃偉綸：明日大嶼較收地好用

同場的發展局長黃偉綸稱，在已覓得的330公頃土地中，約35%來自新界新發展區或擴展區，約40%由改劃土地提供。他說，政府早前提出改劃的210多幅土地中，已約有三分之二完成改劃，可納入10年建屋目標內。

政府正就明日大嶼前期研究向財委會申請撥款。黃偉綸稱，明日大嶼相較新界收地，政府可獲整全土地作綜合規劃，提供更好公共空間及集約式居住環境；又稱收地牽涉遷置經營者及住戶等社會成本，收回地皮或隔着河流、風水林、鄉村、山坡等，「很不好用」，且要顧及附近環境，高密度發展或面臨很大限制，結果只能中、低密度發展。他說，明日大嶼可提供15萬至26萬伙住宅，是多個新發展區相加都未能提供到的數目，形容「一個交椅洲可令香港很多年的房屋供應毋須再擔心」。

房委會建築小組委員會主席陳志球表示，過往不少公營房屋項目在諮詢地區人士或區議會時，因地區人士訴求，房署需要重新更改規劃及設計，以及提供社區設施等，都較原先計劃需要更多時間，而且亦需考慮地皮狀况及限制等，但有信心房署能夠達成建屋目標。