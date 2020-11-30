雷諾墜坡撼村屋翻車起火 司機傷頭命危

昨晨6時許，33歲林姓男司機駕車沿大埔公路馬料水段往大埔方往行駛，駛至赤泥坪對開時，報稱因避狗失控越過對面行車線，掃毁行人路約8米鐵欄，再直衝4米深山坡，車輛四輪朝天擱在山坡與鐵皮屋之間，及後私家車車尾冒煙起火。

報稱失控為避狗 擱山坡村屋間

消防接報到場將火撲熄，林頭部受傷清醒，自行爬出車外。車輛嚴重損毁，碎片散落一地，路邊大樹約2米高處亦有被撞痕迹。林事後通過警方酒精呼氣測試。涉事車輛其後由吊車吊起。

住戶稱路段常飛車 村民屢報警

涉事鐵皮屋住戶駱小姐事發時與胞兄在家，突然聽到「嘭、嘭」數聲巨響，其後看見一輛私家車擱在鐵皮屋露台位置，車尾起火，駱小姐隨即拉水喉向車尾射水，「架車唔會再跌，我驚佢（私家車）爆炸」。

駱小姐表示，鐵皮屋被壓毁部分為露台，只放置雜物。她事後看見司機自行爬出車廂，「行來行去，頭有血，企唔穩咁」。她着司機先坐下休息，其後見到相信同行友人到場查看。

駱小姐又稱，居於上址數十年從未遇過同類情况，但涉事路段一向有不少車飛馳，造成噪音滋擾，村民已多次報警。

根據車牌登記資料，涉事車輛為雷諾Megane RS 265 Cup雙門揭背跑車，2公升Turbo引擎，265匹馬力，車輛於2014年11月首次登記，車價約38萬元，登記地址為深水埗海麗邨。