蛋撻作餌 救回躲樹椏鸚鵡

主人指吹風受驚 消防拯救

事發昨早10時許，警方接報稱有鸚鵡在一棵10米高的大樹上未能離開，消防接報到場架起升降台拯救，大批市民在旁圍觀。鸚鵡主人譚錦池表示，「金仔」為和尚鸚鵡，他已飼養近11個月。他昨早到維多利亞公園教授太極後，如常把「金仔」放在膊頭上跑步，其間疑被風「吹一吹」受驚，飛到10米高的樹椏。譚師父說，「金仔」一向「黐身」，常開口說「去街街」，譚平日會把「金仔」放在膊頭上行街、教太極，亦習慣為「金仔」修剪翅膀羽毛以防飛走。譚師父估計，「金仔」因近日換毛而有能力飛走，笑言「有毛有翼曉飛」。

譚師父說，「金仔」飛走後擔心牠有危險，所以他嘗試在樹下拍手等吸引「金仔」注意，惟「金仔」未有離開大樹，「雀仔受驚會向上飛，唔會向下」。他無計可施，遂報警求助。譚師父說，「金仔」喜愛吃蛋撻，故着學員幫忙到附近購買蛋撻，再交給消防員作餌，成功吸引「金仔」的注意，並把牠救回。

譚師父表示，拯救過程中一名消防員被「金仔」咬了一口，「金仔」獲救後伏在他的肩膀上咬着他的衣角，明顯有點受驚，狀態其後回復穩定。譚師父說，日後會考慮為「金仔」扣上細鏈，避免牠再次飛走。

或扣細鏈 獸醫恐扯斷腳

獸醫黎昌生表示，剪翼毛令鸚鵡失去高飛能力是防止牠們飛走的可靠方法，若以繩綁着鸚鵡的腳，牠們欲飛走時，腳或會被扯斷。但黎指出，鸚鵡的長毛上有血管，修剪時必須留神，若只剪去羽毛尖端部分，則不會令鸚鵡感到痛楚。黎又說，飼養鸚鵡需每日帶牠們外出走動，令生活環境豐富，防止牠們自殘。