林鄭：無措施遭力抨 施政報告平穩落地

自覺建設多於破壞 「否則不坐這」

對於任內香港浮現深層次矛盾，林太稱「我的建設性都高一點，若深層次矛盾值得解決，不應迴避」。被問到是否自覺對港建設多於破壞，她說「定是基於此信念才做特首，若做特首每日破壞心愛的地方，我不會坐在這裏」。

擬政府服務提供者毋須宣誓

《施政報告》列明將修例完善宣誓安排，林太日前稱正研究公職人員宣誓的涵蓋範圍；她昨進一步稱，初步認為若只屬政府的服務提供者，或不應涵蓋在內，否則「很闊」、涉及數以百萬計人員，但拒回應是否涵蓋津助教師。

林太於now新聞台節目《大鳴大放》指出，「港區國安法」以至香港《釋義及通則條例》涵蓋的公職人員範圍均較廣，「肯定不止是（《基本法》）104條那些」，但仍在研究中；至於是否為「DQ」（撤消資格）區議員、選委埋下伏線，林太質疑，只是要求宣誓者效忠特區、擁護基本法，「為何會害怕有了這個要求後，就會不符合呢？」

內地投票方面，林太昨稱至今未放棄研究，但若各方認為不重要、已經通關，以至技術法律上無法做到，「那就毋須強制推行」。