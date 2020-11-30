曾蔭權案後設檢討委會 建議無下文

21年前提質詢 劉慧卿：難接受

翻查資料，1999年時任立法會議員劉慧卿已在立法會提出書面質詢，問及特首是否受《條例》規管；時任政務司長陳方安生稱，特首並非《條例》訂明的「政府人員」或「公職人員」，不受有關條文規管。劉慧卿接受本報查詢稱，提出質詢至今逾20年，社會亦認為修訂非常恰當，對政府做法感「好難接受」。

立法會2007年曾通過修訂《條例》，將第4、5、10條適用於特首，時任政務司長唐英年稱，因《條例》第3條列明索取或接受利益需尋求特首許可，特首不能許可自己接受利益，涵蓋特首存在結構困難；又稱《條例》第8（1）條如適用於特首，會令與政府部門有往來的人，即使無賄賂意圖，只要向特首致送禮物或紀念品便觸犯法例。唐英年當時表示，曾考慮是否應就此設獨立機構，但認為不恰當。

前特首曾蔭權捲入涉貪風波後，成立「防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會」，由李國能任主席，委員會報告表明，特首不應凌駕適用於政治委任官員、公務員的法律之上，建議設委員會考慮並決定是否批准特首索取及接受利益，一旦未獲許可，最高監禁1年、罰款10萬。但報告建議至今仍未落實。