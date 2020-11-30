林鄭未履競選承諾 防賄例拒擴至特首

《條例》第3條列明，若未獲特首許可而索取或接受利益，即屬犯罪；第8條則列明若無合法權限或合理辯解，向政府部門等人員提供利益，即屬犯罪。兩條條例現時不涵蓋特首。

稱釐清特首地位 中央處理更適合

林太於now《大鳴大放》訪問稱，「在我任內，（修例）這個工作不會做了」，她解釋是因釐清及學習到特首的憲制地位及身分，若特首犯下有關罪行，相信中央政府定會處理，「由中央人民政府處理特區中的最高首長，是更加適合的」。被問到是否以後都做不到，她稱不能代下任特首發言。

政務司長張建宗2017年在立法會回應有關修例進度稱，完成研究相關憲制及法律問題後，會「及早啟動立法程序」；公民黨郭榮鏗去年初追問時，張改口稱完成研究後會盡快向立法會報告。林太今次表明無意推行，事前無向立法會報告。

大狀稱法律漏洞 張達明批建超然形象

曾參與許仕仁案等貪污案官司的資深大律師謝華淵稱，法律上「當然有問題」，若特首作貪污行為、但無法刑事檢控，便屬法律漏洞；但稱政治現實是中央權力甚大，如條例要將特首納入在內，需經多重關卡，「律政署肯不肯寫草案？立法會現時泛民離開了，過不過到（修例）？」

目前《條例》部分條文適用於特首，包括第4條「行政長官收受利益」，前特首曾蔭權亦曾被控此罪，惟兩度審訊仍未能定罪。謝華淵解釋，《條例》第4條屬貪污罪行，但第3、8條均「好容易好容易」可檢控，因不需證明貪污意圖。

港大法律學院首席講師張達明認為，今次是「很政治性的決定」，反映特首聽命中央，「想建立特首是『超然』，三權都要透過特首向中央負責，特首不認為需服膺於香港法庭」。

泛民批食言 葉劉：瀆職中央必處理

民主黨林卓廷斥林太食言、走數，不堵塞貪污漏洞，「前線公務員收數張餅卡便被控告，特首收5000萬都沒有刑責，極其荒謬」。他質疑問責官員等都是由中央任命，「是否都獲豁免？講不通」。

新民黨主席葉劉淑儀相信是基於憲制理由，因特首向中央問責，只得中央可處分，相信若特首嚴重瀆職，中央定會處理，又稱即使不修例，必要時亦可用普通法控告。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676