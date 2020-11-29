被問涉政治因素否 樹仁：成績是退學唯一因素

校方稱曾建議休學 對方無回覆

樹仁發言人表示，去年一名學生於港島區公眾活動中，身體嚴重燒傷。校方多次與該學生討論並提出建議，如有需要可申請休學，待他認為合適及有充分準備後繼續學業，可對此作出回應及陳述，以便校方考慮，但該學生沒作出相關回應及陳述，亦沒有提出休學申請。

發言人又說，該學生缺席大部分科目考試，註冊處曾多次提醒他補考，但他最終未有應考。根據《學則》第36條規定，學年總成績不及格者，其總平均積點（GPA）在1.0或以下，應予退學。由於該學生的總平均分績點遠遠低於1.0，基於對全體學生公平，校方於7月通知該學生退學事宜，學業成績是要求其退學的唯一因素。發言人強調，在收生及學生事務方面，從來以品格和學業成績為考慮標準，絕無其他考慮因素。

指有提供幫助 免除大部分宿費

就該學生個人情况及需要，校方在過去一個學年，於學業、心理輔導及生活各方面提供幫助；亦特別安排他入住面積較大、有復康設施的單人宿位。校方在不影響校務運作的情况下，免除及退回該學生上學年大部分宿費。