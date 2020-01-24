上前線燒傷賠了學業 義務急救員無悔 兼顧工作GPA零分被退學 另覓院校盼當救護員

明報記者 許芳文

事發時阿仁就讀樹仁大學輔導及心理學一年級，他在銅鑼灣擔任義務急救員期間，背部被催淚彈擊中，造成三分之一面積二級和三級燒傷。住院期間需植皮，其後每月覆診一次，傷勢至今年3月才相對穩定。

阿仁接受本報專訪時表示，事發時正值第一學期中期試，出院不久就是終期試，即使事發前上足課堂、做足功課，但沒參與考試，第一學GPA零分。

阿仁說，當時校方高層曾着他放心養傷，成績方面「遲啲講」，其後另一名高層向他表示，可選擇休學一年或繼續學業。「既然無嘢做，試住讀先，但校方無講過後果」，阿仁說當時不知道「讀唔掂就要退學」。

被母趕出家門 需兼職自力更生

阿仁受傷後遭政見南轅北轍的母親趕出家門，從此自力承擔生活重擔，包括學校每月住宿費1900元。他先後做3份兼職，包括茶餐廳侍應、醫管局病房助理及電影公司文員，每周工作三四天，月入約三四千元，「覺得每一天都好忙，忙得來又攰，好似好多嘢做」。

輾轉多月，阿仁在第二學期終期試前才辭職，盼專注學業。回首才發現，他早已錯過了功課、小組報告等，課堂出席率亦不足，第二學期GPA同樣零分。他承認為維持生活開支，「忘記了學校讀書」。在公布成績後，他想跟校方說可否重讀之際，已被要求退學。他7月初接獲校方信件通知，根據《學則》第36條，學年總成績不及格、即總平均GPA在1.0或以下，着令他退學。

DSE成績申重讀不果

感校方「不講情義」

為展示重讀決心，他先後以中學文憑試（DSE）成績報讀樹仁5個學科，包括輔導及心理學，他稱有教授於面試時曾說，對他來年學業「有信心」。不過，即使他DSE達15分以上都不獲錄取，直言感覺校方「下定決心唔要我」。阿仁慨嘆校方「不講情義」，即使重新報讀一年級亦不獲錄取，「想證明會畀心機嘅時候，都唔畀機會我」，他並未因此放棄，已轉讀其他院校重新開展大學生涯。

樹仁大學回覆本報稱，校方多次向他提出建議，如有需要可休學，待他認為合適及有充分準備後繼續學業，可對此作出回應及陳述，以便校方考慮，但學生沒回應及陳述（見另稿）。

阿仁曾向朋友訴說生活壓力導致無法集中學業，但只獲建議「返part time（兼職）工囉」，無助走出困境。如時間可重來，他說當時應及早求助，「搵人幫手而唔係靠自己頂」。阿仁現已重拾大學一年級生活，找到另一份文職兼職，逐步學習如何平衡工作與學業，盼日後成為救護員。