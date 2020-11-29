政府擬酒店作過渡房 工會憂裁員

運房局：對象為入住率低酒店賓館

運輸及房屋局回覆稱，政府構思中利用酒店及賓館作過渡房屋的計劃，對象主要是入住率偏低的酒店及賓館，它們在疫情中對房務員需求已大幅降低，並不關乎構思中計劃，而且除非業界主動退還旅館牌照來改裝過渡房屋，否則不會改變參與計劃的酒店及賓館，或它們獲發相關牌照的角色和法例要求等。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，關注酒店若租出部分或全部樓層作過渡房屋，會影響現有酒店員工配置，例如過渡房屋的住戶不需執房，即使每周提供一次執房，執房需求已大減，憂酒店或會裁減部分房務員。她亦疑惑，前台接待員的工作性質會否變成屋苑大堂的保安員，憂有關員工會因工作性質轉變而減薪。

根據旅發局數據，9月酒店平均入住率52%，較去年同期少11個百分點，而賓館9月入住率56%，較去年同期多4個百分點。葉批評以酒店作過渡房屋「保住了酒店、賓館入住率，卻搶去打工仔的飯碗」，現時有關租用酒店和賓館作過渡房屋的條文不清晰，故協會將聯絡勞工界議員及旅遊業界代表相約運房局見面，促釐清細節。