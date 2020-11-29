搞街坊團購米被投訴 區議員遭扣津貼

稱每包差價10元 買米轉贈基層

張錦雄表示，年初因新型冠狀病毒疫情爆發，很多市民搶購食米，故開始為街坊團購食米，8公斤裝食米在超級市場賣約110元，他向米商訂購只需每包80元，再以每包90元賣出，當中差價用作買米贈予區內少數族裔、長者等弱勢社群。他說現已賣出逾1000包米，其助理每月一次在一間食肆外與街坊交收，事前已獲該食肆同意，而交接過程中可切實了解街坊需要。

民政處：被投訴者未提供資料

屯門民政事務處回覆稱，早前接獲投訴，質疑張錦雄團購食米活動違反相關指引，張未向民政處提供所需資料，民政處暫未能跟進。處方又稱區議員須確保其辦事處用於執行區會職務，日常運作須符相關原則和指引，包括舉辦活動旨在提供社區服務，增社區凝聚力和促進社會和諧，或加強居民聯繫，區議員以開支償還款額舉辦活動時，須確保活動並無商業或牟利成分。