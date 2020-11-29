形容政府「唔聽人講嘢」 似被「鬧過龍」小孩

回歸後罵更狠 稱港人一樣有責任

林超英2003至09年間出任天文台長，當年收到大大小小投訴，他總會教同事要懂分辨投訴是否合理，看來無理取鬧的，字裏行間或有對方觀察到的問題，可跟進改善。他說政府近20年不太願意吸收外界不同光譜意見，他認為港人同有責任。他說港人在回歸後有「當家作主」感覺，鬧政府比回歸前更狠更勁，「但公務員應明白呢點，市民係有權鬧，『鬧』係免費顧問服務，鬧係令你可做得完美」。

他比喻現時的政務官有如被「鬧過龍」的小孩，變得膽小內斂，甚至認為鬧他們的人都是敵人。他說政務官有感自己加入政府時經過千挑萬選，自我感覺良好，自以為做所有東西都為市民好，卻換來被市民罵，所以變得不聽意見。

問他會否覺得被政府視為對抗聲音，他提高聲調：「我怎算是對抗？」他稱寫文章談綠色氫氣的發展，只為「教政府」，「我支持香港政府有效施政，但我不可以盲目支持香港政府施政」。