批諮詢問題有導向 圖逼人支持核電

他說，政府的諮詢文件「講來講去要企圖說服市民，減碳方法係輸入核電」，他認為並不合適，而市民在「未來發電燃料組合」諮詢時，已表達不喜歡核電，「我認為（是否用核電）已有定論，不需要再問」。

公眾諮詢展開後，外界反應強烈，雖然文件中沒有「核電」等字眼，但結果有逾八成三回應者不支持深度減碳措施，原因是該問題的引伸問題，要求回應者排列3項減碳措施的優次，其中一項為「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」。林超英認為，回應者有可能將該問題演繹成「支持區域合作」。

諮詢文件沒有提及核電，但諮詢報告的其中一項建議，卻是深入研究如何安全使用進口核能，「反映政府早有決定」，林超英質疑政府是為以核電解決減碳作準備。他說內地、歐盟、澳洲、日本等地已有採用綠色氫氣作為發電能源的策略和計劃，本港卻未有任何行動，認為政府應跟上大勢。

倡政府跟上大勢 採綠色氫氣發電

環境局回覆稱，委員會建議展開有關如何安全使用進口核能的研究，是因應市民和持份者對核能的不同意見，建議政府作深入研究。