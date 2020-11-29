【周日人物】斥諮詢非真心聽民意 辭任減碳小組召集人 拒盲撐政府 林超英：不同流合污

明報記者 馮樂琳

回應李國章「心急論」：

想督促政府唔遲咁多

可持續發展委員會主席李國章在公布上述減碳報告的記者會上，回應林超英辭任一事，說：「他（林超英）可能心急，好想做好多嘢，但因為要跟規矩，所以佢有少少唔高興。」翻查資料，委員會最初計劃於2018年底展開公眾諮詢，翌年7月向政府提交建議，但諮詢再三延期，最終去年6月才展開，今年11月公布建議。「李國章話我心急？上任時話18個月完成，我想督促你（政府），希望盡可能唔遲咁多，我係心急咩？」林超英說。

林超英於2018年11月底首次收到公眾諮詢的草擬文件，他認為提及能源的篇幅太多，與環境局於2014年所做的未來發電燃料組合諮詢重疊，要求更改文件內容，「我以為改少少，兩星期可以搞掂，結果搞咗5個月」。他說新版本沒有更好，但時間緊迫，便成為公眾見到的版本，「為配合中國2020年前向聯合國提交減碳目標，所以當時最重要係2019年底交功課（完成諮詢及建議報告）」。

欲看意見書 秘書處回絕

公眾諮詢去年6月展開，為期3個月，林超英與小組成員走訪各團體、聚焦小組等。完成諮詢後，他向秘書處查問收到的問卷數目，又想看看收到的意見書，但遭一一回絕。林超英轉述秘書處回覆稱，若小組成員在完成問卷分析前看意見書，容易產生偏頗，「對我哋智慧好大侮辱，只係睇，點會偏頗？」

林超英等了9個月，至今年6月小組開第三次會議，他稱亦是最後一次，「以為睇到分析及建議報告，但只見4張紙」。他曾去信環境局投訴，最終在今年9月底辭去小組召集人一職。

「我係認真嘅公務員，公務員交功課唔會咁，我會內疚，我咪辭職，我不停提出有唔妥，（政府）仲預期我喺發表報告時企出嚟支持，我支持唔到。」林超英斥責政府「根本唔當諮詢係諮詢」，「小組存在只係支持政府交出嘅文件，我唔可以同流合污」。

稱政府無法利用民間智慧 只獲擦鞋仔支持

回望2018年小組成員首次碰頭，林超英稱成員充滿熱誠，熱烈討論可如何協助政府，「原來只係我空有熱誠想幫手，現實係無機會作任何有少許深度嘅貢獻」。林超英說得激動，但內心是想政府好，「只希望人哋支持你（政府）提出嘅文件，政府會同民間脫節，亦利用唔到民間智慧，因此得唔到民眾支持，只會得到『擦鞋仔』支持」。

二次退休 不再任公職

今次是林超英第一次擔任協助政府做公眾諮詢的公職，亦是最後一次，已決定不再做任何公職。他說不是被政府嚇怕，而是已退休11年，形容自己是「二次退休」，應該進入人生另一階段，減少參與公眾事務，「再過10年，就係三次退休，只做自己事」。

環境局：已盡快匯報結果

環境局回覆稱，由於上述諮詢收集到數以萬計的意見，工作進度同時受疫情影響，故須較長時間整理、分析及撰寫報告書，完成報告書後，已盡快向包括林超英在內的支援小組匯報結果。