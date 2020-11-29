【周日人物】斥諮詢非真心聽民意 辭任減碳小組召集人 拒盲撐政府 林超英：不同流合污

【明報專訊】2018年中，天文台前台長林超英上任可持續發展委員會長遠減碳策略支援小組召集人，負責長遠減碳策略公眾諮詢。今年11月中，委員會公布諮詢結果及建議報告，林超英沒有現身記者會，他在社交平台交代，今年9月底已辭任小組召集人，不會為報告的建議負責。71歲的林超英當了半生公務員，至2009年退休，之後獲政府委任多個環保公職，這次卻不能「善終」。他接受本報專訪時說，在兩年多「未完的任期」，發現政府沒有真心聽市民聲音，「行政機關部分人唔當諮詢係諮詢，小組存在只係支持政府交出嘅文件，我唔可以同流合污」。他決定不會再擔任公職。
明報記者 馮樂琳
回應李國章「心急論」：
想督促政府唔遲咁多
可持續發展委員會主席李國章在公布上述減碳報告的記者會上，回應林超英辭任一事，說：「他（林超英）可能心急，好想做好多嘢，但因為要跟規矩，所以佢有少少唔高興。」翻查資料，委員會最初計劃於2018年底展開公眾諮詢，翌年7月向政府提交建議，但諮詢再三延期，最終去年6月才展開，今年11月公布建議。「李國章話我心急？上任時話18個月完成，我想督促你（政府），希望盡可能唔遲咁多，我係心急咩？」林超英說。
林超英於2018年11月底首次收到公眾諮詢的草擬文件，他認為提及能源的篇幅太多，與環境局於2014年所做的未來發電燃料組合諮詢重疊，要求更改文件內容，「我以為改少少，兩星期可以搞掂，結果搞咗5個月」。他說新版本沒有更好，但時間緊迫，便成為公眾見到的版本，「為配合中國2020年前向聯合國提交減碳目標，所以當時最重要係2019年底交功課（完成諮詢及建議報告）」。
欲看意見書 秘書處回絕
公眾諮詢去年6月展開，為期3個月，林超英與小組成員走訪各團體、聚焦小組等。完成諮詢後，他向秘書處查問收到的問卷數目，又想看看收到的意見書，但遭一一回絕。林超英轉述秘書處回覆稱，若小組成員在完成問卷分析前看意見書，容易產生偏頗，「對我哋智慧好大侮辱，只係睇，點會偏頗？」
林超英等了9個月，至今年6月小組開第三次會議，他稱亦是最後一次，「以為睇到分析及建議報告，但只見4張紙」。他曾去信環境局投訴，最終在今年9月底辭去小組召集人一職。
「我係認真嘅公務員，公務員交功課唔會咁，我會內疚，我咪辭職，我不停提出有唔妥，（政府）仲預期我喺發表報告時企出嚟支持，我支持唔到。」林超英斥責政府「根本唔當諮詢係諮詢」，「小組存在只係支持政府交出嘅文件，我唔可以同流合污」。
稱政府無法利用民間智慧 只獲擦鞋仔支持
回望2018年小組成員首次碰頭，林超英稱成員充滿熱誠，熱烈討論可如何協助政府，「原來只係我空有熱誠想幫手，現實係無機會作任何有少許深度嘅貢獻」。林超英說得激動，但內心是想政府好，「只希望人哋支持你（政府）提出嘅文件，政府會同民間脫節，亦利用唔到民間智慧，因此得唔到民眾支持，只會得到『擦鞋仔』支持」。
二次退休 不再任公職
今次是林超英第一次擔任協助政府做公眾諮詢的公職，亦是最後一次，已決定不再做任何公職。他說不是被政府嚇怕，而是已退休11年，形容自己是「二次退休」，應該進入人生另一階段，減少參與公眾事務，「再過10年，就係三次退休，只做自己事」。
環境局：已盡快匯報結果
環境局回覆稱，由於上述諮詢收集到數以萬計的意見，工作進度同時受疫情影響，故須較長時間整理、分析及撰寫報告書，完成報告書後，已盡快向包括林超英在內的支援小組匯報結果。