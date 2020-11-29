公民黨周年大會 黨魁懸空楊岳橋未任執委

公民黨共選出16名執委，當中包括7名新任執委。梁家傑及賴仁彪分別連任黨主席和內務副主席；譚文豪接任外務副主席，該職原由陳淑莊擔任，陳淑莊早前已退黨並退出政圈；大律師梁嘉善則擔任秘書長。

執委平均38.5歲 歷屆最年輕

梁家傑連任主席 稱屬過渡

梁家傑表示，本屆執委平均年齡為38.5歲，為歷屆最年輕，他對年輕黨友勇於承擔感到「老懷安慰」，稱自己連任主席只屬過渡角色，表明只再留守一段短的日子。梁家傑認為，目前本港代議制度徹底崩壞，港人要「自救」監察政府，並稱本屆的區議員執委能幫助實踐此理念。

被問及公民黨日後會否再派人參加立法會選舉，梁家傑稱「政治一日都嫌長」，目前討論選舉事宜言之尚早，屆時公民黨會視乎市民意願，決定是否參選。民主派總辭後，梁家傑稱黨內財政出現挑戰，正努力開源。

公民黨東區區議員李予信表示，黨內不再「孤注一擲」在立法會內參與政治，舉例將會在地區層面與市民分享法律權益的知識，或在業主立案法團培養市民的民主理念。